Загроза масованого удару: РФ перекинула споряджені ракетами Ту-95МС на аеродром «Оленья»

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Недилько Ксения
Російська Федерація завершила передислокацію додаткових сил стратегічної авіації та привела їх у повну бойову готовність для можливого обстрілу території України. За інформацією профільних моніторингових спільнот, військове командування країни-агресорки перекинуло три стратегічні бомбардувальники Ту-95МС з аеродромів Далекого Сходу на заповідне летовище "Оленья", розташоване у Мурманській області. Усі літаки прибули на нову локацію вже у бойовому стані.
Ілюстративне фото
Аналітики наголошують, що на північній авіабазі окупанти сформували значне ударне угруповання.
Експерти також зазначають, що до моменту прибуття цих бомбардувальників на вказаному летовищі вже дислокувалися ще два повністю аналогічні літаки, також укомплектовані ракетним озброєнням. Паралельно з цим військова активність фіксується і на східних рубежах РФ. Там ворог підготував до вильотів ще три надзвукові бомбардувальники Ту-160.
У зв'язку з високою концентрацією бойової авіації, яка перебуває у стані максимальної готовності, цивільному населенню радять не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, як міська влада Києва підготувалася до ворожих повітряних атак за роки війни.