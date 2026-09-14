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Загроза масованого удару: РФ перекинула споряджені ракетами Ту-95МС на аеродром «Оленья»

«Борти вже споряджені крилатими ракетами»: окупанти стягнули додаткові Ту-95МС на заповідний північний аеродром

14 вересня 2026, 18:29
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Недилько Ксения

Російська Федерація завершила передислокацію додаткових сил стратегічної авіації та привела їх у повну бойову готовність для можливого обстрілу території України. За інформацією профільних моніторингових спільнот, військове командування країни-агресорки перекинуло три стратегічні бомбардувальники Ту-95МС з аеродромів Далекого Сходу на заповідне летовище "Оленья", розташоване у Мурманській області. Усі літаки прибули на нову локацію вже у бойовому стані.

Загроза масованого удару: РФ перекинула споряджені ракетами Ту-95МС на аеродром «Оленья»

Ілюстративне фото

Аналітики наголошують, що на північній авіабазі окупанти сформували значне ударне угруповання.

"Здійснено передислокацію 3х Ту-95МС з Далекого Сходу на аеродром "Оленья", — йдеться у терміновому повідомленні спостерігачів. — Борти вже споряджені крилатими ракетами".

Експерти також зазначають, що до моменту прибуття цих бомбардувальників на вказаному летовищі вже дислокувалися ще два повністю аналогічні літаки, також укомплектовані ракетним озброєнням. Паралельно з цим військова активність фіксується і на східних рубежах РФ. Там ворог підготував до вильотів ще три надзвукові бомбардувальники Ту-160.

У зв'язку з високою концентрацією бойової авіації, яка перебуває у стані максимальної готовності, цивільному населенню радять не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

"Існує загроза нанесення масованого ракетного удару, — попереджають військові аналітики, — із застосуванням бортів стратегічної авіації найближчим часом".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, як міська влада Києва підготувалася до ворожих повітряних атак за роки війни.



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