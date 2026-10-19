З’явилася реакція України на тристоронню зустріч Трампа, Сі та Путіна

Україна виступила проти ідеї тристоронньої зустрічі лідерів США, Китаю та Росії без участі Києва. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що такий формат переговорів може не наблизити завершення війни, а навпаки буде рішенням, яке заохотить Володимира Путіна продовжувати агресію проти України.

Андрій Сибіга. Фото з відкритих джерел

Андрій Сибіга заявив, що реальний шанс швидше закінчити війну могла б дати інша зустріч. За його словами, саме Київ має бути безпосереднім учасником переговорів щодо майбутнього України.

"Тристороння зустріч між лідерами України, США та Росії могла б допомогти завершити війну швидше. Тристороння зустріч між лідерами Росії, Китаю та США мала б лише протилежний ефект: заохотила б Путіна продовжувати цю війну", — заявив Сибіга.

Міністр наголосив, що запрошення до переговорів із Дональдом Трампом і Сі Цзіньпіном без конкретних кроків до миру лише посилить його політичні амбіції.

"Росія не є глобальною силою; вона є глобальною проблемою", — заявив Сибіга.

Очільник МЗС також звернув увагу на масштаб економічних проблем Росії, втрати її армії у розмірі 1,6 млн людей та наслідки міжнародних санкцій. На думку міністра, ці обставини не дають підстав розглядати Путіна як лідера, який заслуговує на особливий міжнародний статус.

Водночас Сибіга назвав умову, за якої участь Путіна в такій зустрічі могла б бути виправданою. За його словами, йдеться про реальний крок до миру, зокрема згоду на припинення вогню ще до початку переговорів. Однак міністр наголосив, що посилення російських атак на цивільне населення свідчить про протилежне.

Як повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на джерела, Володимир Путін запропонував провести тристоронню зустріч у листопаді. Ініціативу він озвучив під час телефонної розмови з Дональдом Трампом 9 жовтня. Очікується, що сторони могли б обговорити війну в Україні та можливі умови її завершення. Речник Кремля Дмитро Пєсков підтвердив, що контакти щодо потенційної зустрічі Сі, Трампа та Путіна тривають.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Україна підтримала пропозиції щодо припинення вогню: як відповідає Путін.