"Ялта-2" остаточно скасовується: розкрито приголомшливий задум Китаю щодо Путіна і Трампа



















Тристороння зустріч президента США Дональда Трампа, російського диктатора Володимира Путіна та лідера Китаю Сі Цзіньпіна, якщо вона відбудеться, навряд чи призведе до нового поділу світу. Водночас Кремль зацікавлений у такому форматі, оскільки прагне закріпити за Росією статус одного з глобальних центрів сили. Про це заявив керівник аналітичного центру "Ділова столиця" Вадим Денисенко, коментуючи публікацію The Wall Street Journal про можливу зустріч трьох лідерів.

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За словами Денисенка, Москва намагається домогтися проведення саміту, який міг би стати для Путіна символом повернення Росії до числа держав, що визначають правила міжнародної політики. Однак інтереси учасників потенційної зустрічі суттєво відрізняються.

Аналітик вважає, що Китай наразі не сприймає Росію як рівноправний центр світового впливу й не зацікавлений у домовленостях про глобальний розподіл сфер впливу. Саме Пекін, на думку Денисенка, є головною перешкодою для сценарію, який можна було б порівняти з Ялтинською конференцією 1945 року.

"Якщо така зустріч і відбудеться, чи то на саміті АТЕС, чи то на саміті Великої двадцятки, це буде зовсім не зустріч про розподіл світу. Це не буде Ялта-2", — наголосив експерт.

Денисенко також звернув увагу на економічні інтереси Кремля. За його оцінкою, Росія прагне залучити американські та китайські технології й капітал до освоєння Північного морського шляху, а також розробки покладів корисних копалин у цьому регіоні. Власних фінансових і технологічних можливостей для масштабного розвитку цієї інфраструктури Москві бракує.

Водночас США та Китай, за словами аналітика, не демонструють готовності до тристоронніх домовленостей на російських умовах. Тому навіть можлива зустріч лідерів не означатиме появи нових правил світового порядку.

Денисенко підсумував, що побоювання щодо швидкого повторення Ялтинської конференції є перебільшеними: наразі передумов для нового глобального поділу світу він не бачить.

Портал "Коментарі" вже писав, що можлива пропозиція щодо завершення війни Росії проти України передбачає гарантії безпеки від США та Європи, масштабну фінансову підтримку, спільну енергетичну модель і припинення вогню вздовж лінії фронту.