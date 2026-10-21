Яку команду віддав Путін: у ЗСУ розповіли, де знову доводиться «косити» диверсантів РФ

Російські диверсійно-розвідувальні групи останніми тижнями активізувалися на прикордонних територіях Сумської та Чернігівської областей. На цьому наголосив представник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону.

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

За його словами, найпомітніша активність спостерігається на Сумщині. Окрім того, українські прикордонники фіксували кілька спроб проникнення російських груп на територію Чернігівської області.

Демченко повідомив, що Сили оборони України використовують спеціальні протидиверсійні резерви та технічні засоби спостереження, щоб своєчасно виявляти такі групи та перешкоджати виконанню їхніх завдань.

Водночас, за даними представника Держприкордонслужби, дещо збільшилася кількість спроб атак із боку російських піхотних груп у Сумській області. Зокрема, йдеться про ділянки у Шосткінському та Конотопському районах. При цьому інтенсивність дій противника поки що поступається ситуацією на Харківському напрямку.

Демченко підкреслив, що подальший розвиток обстановки залежатиме, зокрема, від наявності у Росії додаткових ресурсів та особового складу.

"Якщо Росія знайде додаткові ресурси в живій силі, в першу чергу, слід очікувати, що можуть бути посилені атаки і в межах Сумської області теж", — зазначив представник прикордонної служби.

Водночас, за його словами, на Чернігівщині протягом тривалого періоду не фіксували просування російських піхотних груп безпосередньо через лінію державного кордону.

Активність диверсійних груп та спроби дій малих підрозділів вимагають від українських військових постійного контролю над прикордонною територією. Такі групи можуть намагатися збирати розвідувальну інформацію, виявляти позиції Сил оборони та створювати загрози населеним пунктам.

Українські прикордонники продовжують нагляд за обстановкою. У Держприкордонслужбі наголошують на важливості своєчасного виявлення загроз, проте конкретних даних про підготовку масштабного наступу на Сумщині представник відомства не наводив.

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