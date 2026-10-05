Якою буде Україна до весни 2027 року: прогноз шокує, але є нюанс

Ситуація в Україні погіршується — Росія застосовує реактивні дрони, від яких поки немає ефективної протидії. Фінансова сфера повністю просідає — на 2026 рік не вистачає 20 млрд і ЄС не готовий давати гроші без виконаних Україною зобов’язань. До того є ворог б’є по ТЕС та ТЕЦ, складах, виробництвах. А адекватної відповіді по Москві, яку постійно обіцяє Зеленський немає. Експерти зазначають, що Путін хоче “дотиснути” Україну до весни 2027 року. Три моделі ШІ поділилися своєю думкою, якою буде Україна навесні наступного року.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот ChatGPT оцінює ризик значного виснаження як високий. За його логікою, проблема не лише в окремих ударах, а в накопичувальному ефекті: Росія атакує енергетику, транспорт, промисловість та економічну інфраструктуру.

Найбільша загроза — здатність України постійно відновлювати зруйноване. Окремо чат-бот вказує на складну ситуацію з ППО та слабше перехоплення швидкісних дронів.

Водночас ChatGPT не вважає неминучим сценарій, за якого Україна буде “зламаною”. Навесні 2027 року країна, за його оцінкою, може бути виснаженою, дорожчою у відновленні та ще більш залежною від партнерів, але зберегти ресурси для продовження боротьби.

Чат-бот Copilot прогнозує серйозне виснаження до весни 2027 року. Основний акцент він робить на енергетиці: постійні удари по ТЕС і ТЕЦ створюють проблеми не лише зі світлом і теплом, а й для економіки та бізнесу.

Додатковим фактором є нестача фінансування. Обмежені ресурси, за оцінкою чат-бота, можуть одночасно тиснути на оборону та відновлення.

Copilot також звертає увагу на брак дронів-перехоплювачів і відсутність достатньої руйнівної відповіді по Москві, про яку говорив Зеленський. Удар по економічній основі через закриття підприємств і атаки на склади може проявитися у падінні виробництва, безробітті та соціальній напрузі.

Попри це, Україна, на думку Copilot, збереже стійкість завдяки армії та підтримці союзників. Але енергетику, економіку й оборону доведеться терміново посилювати.

Чат-бот DeepSeek описує ситуацію жорсткіше. На його думку, Україна поступово знекровлюється через системні удари по енергетиці, проблеми з фінансами та логістикою.

Окремо чат-бот говорить про фінансову залежність від ЄС і дефіцит коштів на 2027 рік. Ще одна проблема — дрони-перехоплювачі: їх недостатньо, а виробництво залежить від імпортних компонентів.

DeepSeek також нагадує, що удари по Москві вже були, але не стали тією "руйнівною відповіддю", про яку говорив Зеленський. Окремий удар по економіці — ситуація з малим і середнім бізнесом та атаки на склади й логістику.

Його прогноз: навесні 2027 року Україна буде виснаженою, але не зламаною. Енергетика матиме серйозні проблеми, фінансова ситуація залишатиметься складною, а війна триватиме на межі можливостей країни.

У висновку, усі три чат-боти сходяться в головному: навесні 2027 року Україна ризикує бути значно більш виснаженою, а найбільший тиск припаде на енергетику, фінанси, оборону та економіку. Водночас жоден не прогнозує неминучого краху.

Різниця — в акцентах. ChatGPT більше говорить про накопичувальний ефект і залежність від партнерів, Copilot — про ризик економічного та соціального ослаблення, а DeepSeek — про "повільне знекровлення" і війну на межі можливостей.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, як Путін намагатиметься дотиснути Зеленського.



