Як зупинити війну без втрати Донбасу: єдиний можливий варіант

Росія продовжує наполягати на тому, що без висновків українських військ з території Донбасу ні про який реальний світ не може бути мови. Чи реально зупинити війну без втрати Донбасу? Видання "Коментарі" розбиралося у цьому питанні, проаналізувавши думки експертів.

Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел

Україні необхідно шукати рішення для завершення війни проти РФ

Військовий експерт, співробітник Служби безпеки України у 2004-2015 роках Іван Ступак заявив в інтерв'ю УНІАН, що якщо Україна погодиться віддати РФ залишки Донбасу, Москва може використати цю територію проти України в майбутньому. Водночас, єдиним варіантом зупинити війну без втрати Донецької області може стати розміщення там миротворців.

""Це момент для накопичення. Якщо ми віддаємо наші фортифікації, які вже побудовані, вони працюватимуть проти нас. Такі випадки вже були, наші військові це підтвердять. Коли росіяни захоплювали наші фортифікаційні споруди, а потім ми намагалися їх повернути, вони вже працювали проти нас. І росіяни використовуватимуть їх як місця для накопичення. Абсолютно правильна думка, що немає гарантії, що після цього РФ не піде в наступ", — сказав Ступак.

Він додав, що РФ уже застосовує тактику нагромадження в інших захоплених містах України.

Водночас експерт наголосив, що Україні необхідно шукати рішення для завершення війни проти РФ.

"Ми закінчуємося. Закінчуються наші кращі хлопці та дівчата. У них закінчується біосміття, мотлох. А у нас економіка падає в нуль. Руйнуються склади, логістичні центри, залізничний рухомий склад, заправки. сплачуються до бюджету країни. Якщо цього не буде, то на що існуватиме далі?”, – зазначив експерт.

Путіну начхати на цю територію

Політтехнолог, співзасновник Агентства моделювання ситуацій Олексій Голобуцький вважає можливий вихід українських військ із Донбасу як шлях до припинення війни дуже ризикованим.

За його словами, у нинішній американській дипломатичній логіці може простежуватися підхід, за якого територіальна поступка з боку Києва розглядається як крок, після якого, нібито, мають швидко розпочатись реальні переговори та з'явитися шанс на угоду.

Експерт переконаний, що такий сценарій може виявитися набагато небезпечнішим, ніж здається. Він наголосив, що для Володимира Путіна контроль над територіями не є кінцевою метою війни. За оцінкою політолога, Кремль прагне значного – фактичного знищення України як незалежної держави та її повернення під російський вплив.

"Путіну начхати на цю територію. Йому це потрібно, щоб щось показати", — заявив Голобуцький.

Особливо небезпечними, на його думку, можуть стати процеси, які розпочнуться вже після потенційного виходу ЗСУ із Донбасу. Експерт звернув увагу, що питання реальних гарантій безпеки залишається відкритим, тоді як Росія може використати паузу для підготовки нових дій.

"Якщо Україна виходить із Донбасу, включаються такі процеси, які американці навіть не можуть передбачити", — зазначив політтехнолог.

Голобуцький також припустив, що на старті переговорного процесу Вашингтон може вдатися до ослаблення частини санкцій проти РФ. У такому разі, вважає він, важелі тиску на Москву можуть ослабнути саме тоді, коли Росія отримає можливість продовжувати війну та чекати на подальше виснаження України.

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