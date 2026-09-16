Як зупинити війну без втрати Донбасу: єдиний можливий варіант

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Кравцев Сергей
Росія продовжує наполягати на тому, що без висновків українських військ з території Донбасу ні про який реальний світ не може бути мови. Чи реально зупинити війну без втрати Донбасу? Видання "Коментарі" розбиралося у цьому питанні, проаналізувавши думки експертів.
Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел
Військовий експерт, співробітник Служби безпеки України у 2004-2015 роках Іван Ступак заявив в інтерв'ю УНІАН, що якщо Україна погодиться віддати РФ залишки Донбасу, Москва може використати цю територію проти України в майбутньому. Водночас, єдиним варіантом зупинити війну без втрати Донецької області може стати розміщення там миротворців.
Він додав, що РФ уже застосовує тактику нагромадження в інших захоплених містах України.
Водночас експерт наголосив, що Україні необхідно шукати рішення для завершення війни проти РФ.
Політтехнолог, співзасновник Агентства моделювання ситуацій Олексій Голобуцький вважає можливий вихід українських військ із Донбасу як шлях до припинення війни дуже ризикованим.
За його словами, у нинішній американській дипломатичній логіці може простежуватися підхід, за якого територіальна поступка з боку Києва розглядається як крок, після якого, нібито, мають швидко розпочатись реальні переговори та з'явитися шанс на угоду.
Експерт переконаний, що такий сценарій може виявитися набагато небезпечнішим, ніж здається. Він наголосив, що для Володимира Путіна контроль над територіями не є кінцевою метою війни. За оцінкою політолога, Кремль прагне значного – фактичного знищення України як незалежної держави та її повернення під російський вплив.
Особливо небезпечними, на його думку, можуть стати процеси, які розпочнуться вже після потенційного виходу ЗСУ із Донбасу. Експерт звернув увагу, що питання реальних гарантій безпеки залишається відкритим, тоді як Росія може використати паузу для підготовки нових дій.
Голобуцький також припустив, що на старті переговорного процесу Вашингтон може вдатися до ослаблення частини санкцій проти РФ. У такому разі, вважає він, важелі тиску на Москву можуть ослабнути саме тоді, коли Росія отримає можливість продовжувати війну та чекати на подальше виснаження України.
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