Як зміниться війна в Україні через новий санкційний удар по РФ: страшний сценарій наслідків рішення Трампа

Новий санкційний пакет США може стати одним із найпотужніших економічних інструментів тиску на Росію за час повномасштабної війни. Однак головна інтрига полягає не в самому законі, а в тому, наскільки жорстко Дональд Трамп використає отримані повноваження. Чи здатні "пекельні санкції" змусити Кремль змінити плани та піти на припинення вогню до кінця 2026 року? Портал "Коментарі" дізнавався думку трьох моделей штучного інтелекту з цього приводу.

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За версією чат-боту ChatGPT, перший сценарій передбачає, що максимальне застосування американських санкцій суттєво збільшить економічну ціну продовження війни для Росії. Найболючішим може стати одночасний тиск на нафтовий експорт, "тіньовий флот" та держави, які залишаються великими покупцями російських енергоносії. Другий сценарій — Росія продовжує війну попри санкції, намагаючись адаптуватися через нові схеми експорту, більші знижки на нафту та перенесення економічних витрат на внутрішній ринок.

Третій сценарій полягає в тому, що новий санкційний механізм стане передусім інструментом великого політичного торгу. Трамп може використати загрозу тарифів до 100% у переговорах із Китаєм, Індією та Росією, не застосовуючи одразу максимальні обмеження.

Чат-бот Gemini вважає, що за першого сценарію жорстке застосування вторинних тарифів США може суттєво скоротити можливості Росії продавати нафту на ключових азійських ринках. Якщо великі покупці, насамперед в Індії та Китаї, почнуть зменшувати закупівлі через ризик американських обмежень, бюджетні надходження РФ опиняться під додатковим тиском. Це може ускладнити фінансування війни та підштовхнути Кремль до пошуку паузи або переговорів. Водночас можливий протилежний сценарій: Москва спробує адаптуватися за допомогою альтернативних розрахунків, посередників, знижок і нових маршрутів експорту. Тоді санкції діятимуть поступово, а Росія намагатиметься продовжувати бойові дії попри зростання економічних витрат.

Третій сценарій передбачає, що санкції перетворяться насамперед на інструмент дипломатичного торгу. Надто жорсткі тарифи проти великих економік Азії здатні створити додаткові торговельні суперечки та вплинути на світові енергетичні ринки. За таких умов Білий дім може використати саму загрозу максимальних обмежень як важіль у переговорах із Москвою, Пекіном та Нью-Делі.

Чат-бот Copilot переконаний, що перший сценарій передбачає різке погіршення економічної ситуації в Росії в разі максимально жорсткого санкційного тиску. Обмеження експорту енергоносіїв, доступу до міжнародних фінансів і критичних технологій здатні скоротити бюджетні доходи та суттєво збільшити вартість продовження війни для Кремля. За таких умов російська влада може активніше шукати можливості для переговорів. Інший варіант — поступова адаптація. Москва намагатиметься переорієнтовувати торгівлю, використовувати посередників і поглиблювати економічну співпрацю з державами, які не приєднаються до західних обмежень.

Третій сценарій пов'язаний із внутрішньополітичними наслідками економічного тиску. Погіршення рівня життя та скорочення ресурсів держави теоретично можуть посилити невдоволення населення й суперечності всередині російських еліт. Проте передбачити масштаб такого процесу та його вплив на рішення Кремля складно.

Таким чином усі три моделі ШІ переконані, що сам по собі санкційний закон війну не завершує. Його вплив залежатиме від практичного застосування, реакції покупців російських енергоносіїв та здатності Москви обходити обмеження. До кінця 2026 року санкції можуть суттєво збільшити економічну ціну війни для Кремля, але чи перетвориться цей тиск на припинення вогню, визначатимуть уже політичні рішення Вашингтона, Москви, Києва та інших ключових держав.

Портал "Коментарі" вже писав, що ухвалений Конгресом США санкційний законопроєкт може стати потужним інструментом економічного тиску на Росію, однак його реальний ефект залежатиме від рішень президента Дональда Трампа. Таку думку висловив політолог Валерій Клочок.