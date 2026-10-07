Як точно не закінчиться війна в Україні: на Заході назвали головний сценарій

Ідея повної військової перемоги може бути привабливою, проте саме вона здатна призвести до затяжної війни без зрозумілого виходу. Такого висновку дійшли автори Foreign Affairs, аналізуючи хід російсько-української війни та підхід Заходу до її завершення.

Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел

Як зазначає видання, жоден збройний конфлікт не закінчується тільки тому, що одна зі сторін має потужнішу армію. Зрештою, має з'явитися політична пропозиція, яку противник зможе прийняти. При цьому навіть після досягнення домовленостей бойові дії можуть поновлюватись.

Автори нагадують, що Володимир Путін на початку повномасштабного вторгнення розраховував на швидке досягнення своєї мети. Проте вже навесні 2022 року стало очевидним, що цей розрахунок не виправдався. Замість повернення до сталого переговорного процесу, Москва продовжила війну.

Додатковою перешкодою для компромісу стали оголошені Росією у вересні 2022 анексії чотирьох українських регіонів після незаконних "референдумів". У Foreign Affairs вважають, що цим Кремль сам звузив простір для можливого політичного рішення.

Надалі Росія посилювала тиск, завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі, проводячи мобілізаційні заходи та здійснюючи диверсійну активність у Європі. При цьому, на думку авторів публікації, максималістські вимоги Москви фактично передбачають обмеження українського суверенітету.

Видання також зазначає, що ні США, ні європейські держави не спроможні самостійно завершити війну без згоди російського керівництва. Водночас Україна за будь-якої підтримки Заходу не може гарантувати військову перемогу, яка б повністю позбавила Росію можливості продовжувати опір.

Тому автори Foreign Affairs закликають враховувати політичну складову війни. Військова сила може змінити баланс на полі бою, але остаточне припинення конфлікту вимагає умов, які сторони готові прийняти.

В іншому випадку, попереджає видання, ставка на беззаперечну перемогу здатна лише продовжити війну, не пропонуючи реалістичного механізму її завершення.

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