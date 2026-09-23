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Як можна знищувати пускові установки під час балістичних обстрілів Києва

Україна може завдавати ударів по російських пускових установках ракетами ATACMS чи HARM-88

23 вересня 2026, 12:00
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Кравцев Сергей

Україна вже має досвід зриву підготовки масованих ударів балістичними ракетами ще до їх запуску. Знищення російських пускових установок дозволяє не лише зменшувати ракетну загрозу, а й заощаджувати засоби української ППО.

Як можна знищувати пускові установки під час балістичних обстрілів Києва

Обстріл України. Фото: із відкритих джерел

Сили оборони України вже мають досвід зриву масованих обстрілів балістичними ракетами з боку ворога.

Директор з розвитку оборонного підприємства, офіцер Повітряних сил у резерві Анатолій Храпчинський зазначив в ефірі Radio NV, що російські загарбники нині здатні за одну масовану атаку запускати по Києву від 20 до 36 балістичних ракет. Водночас, Україна вже має досвід діяти на випередження — знищувати пускові установки, які ворог розгортає для запуску балістичних ракет.

Зокрема, за його словами, Сили оборони України вже мають досвід зриву масованих обстрілів балістичними ракетами з боку ворога, коли загарбники планували здійснити атаку з пускових установок, які розташовані неподалік уздовж кордону з Україною.

Однак, як звернув увагу експерт, використання західного озброєння для завдання контрударів по російських пускових установках на території РФ вимагає отримання дозволу від міжнародних партнерів.

"З наявного західного озброєння те, що ми можемо використовувати для оперативної роботи по пускових рубежах під час розгортання цих пускових установок — це ракета ATACMS або ракети HARM-88, які є протирадіолокаційними", — зазначив Храпчинський.

Як пояснив експерт, Україна може застосувати саме ці ракети, оскільки час підльоту цих коштів дозволяє нанести удар по противнику на ділянці розгортання його установок.

Також він наголосив на важливості отримання оперативних розвідувальних даних, які дозволять визначити координати розташування ворожої мети для того, щоб знищити цей об'єкт.

Випадки знищення російських пускових установок вже були

Військовий експерт та речник Української добровольчої армії Сергій Братчук розповів, що знищення ворожих пускових установок є системною та економічно вигідною роботою Сил оборони України, що дозволяє зменшити загрозу балістичних атак та заощадити дорогі ракети для систем ППО. Для виявлення таких мобільних цілей критично важливими залишаються розвіддані партнерів та власні далекобійні засоби поразки, у тому числі ракети та безпілотники.

За його словами, знищення російських пускових установок є системною роботою, яка триває протягом усієї повномасштабної війни. Братчук зазначив, що удари по таких комплексах дозволяють не лише зменшувати ракетну загрозу, а й економити коштовні кошти протиповітряної оборони.

"Це і вигідно економічно, тому що не треба витрачати для цього, наприклад, ракети Patriot для того, щоб збивати балістику російську в повітрі. Я нагадаю, що Patriot коштують, і ця цифра, мільйонів доларів. Відповідно, це можна зробити саме, вдаривши по пусковій установці або по не тих елементах, зокрема радарах, які входять до цього комплексу, для того, щоб, ну, принаймні, або знищити повністю, або влучити і зменшити хоча б на якийсь час таку подібну загрозу", — сказав експерт.

Братчук зазначив, що випадки знищення російських пускових установок вже були, зокрема, у прикордонних з Україною регіонах Росії та на тимчасово окупованих територіях. За його словами, такі операції не можна назвати поодинокими, проте їхня кількість поки що недостатня.

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