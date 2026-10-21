Вучич дав невтішний прогноз закінчення війни в Україні: яка складна дилема чекає на Зеленського

Мирна угода між Україною та Росією може стати реальною лише тоді, коли одна зі сторін матиме суттєву перевагу. Президент Сербії Александар Вучич вважає, що зрештою за стіл переговорів мають сісти Володимир Зеленський і Володимир Путін. Однак, за його прогнозом, на той момент один із лідерів матиме сильніші позиції.

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Про це сербський президент заявив в інтерв’ю російській пропагандистці Ксенії Собчак. Вучич також висловив сподівання, що президент США Дональд Трамп приділятиме більше уваги пошуку шляхів завершення війни.

Коментуючи становище Зеленського, Вучич зазначив, що українському лідеру складно погодитися на поступки, які суспільство може сприйняти як відмову від територій, за які воювала країна. За словами сербського президента, він не вважає Зеленського нерозумним і припускає, що той розраховував на більшу підтримку.

"Я відчуваю, що особисто він [Зеленський] думає про долю України, про свій народ. Я розумію його становище, і це дуже тяжке становище", — сказав Вучич.

Водночас сербський лідер вважає, що й Путіну буде непросто відмовитися від раніше проголошених цілей. На його думку, російський президент опинився в ситуації, коли відступ від власних заяв може мати для нього серйозні політичні наслідки.

Вучич припустив, що саме суперечність між заявленими цілями сторін і необхідністю домовлятися ускладнює досягнення мирної угоди. Водночас він не уточнив, яку саме перевагу має здобути одна зі сторін, щоб переговори стали результативними.

"Я думаю, що за стіл все-таки сядуть саме Путін і Зеленський, але хтось із них на той момент матиме значну перевагу", — спрогнозував президент Сербії.

Портал "Коментарі" вже писав, що туман і щільна хмарність створюють додаткові труднощі для української авіації та окремих засобів протиповітряної оборони під час відбиття російських атак безпілотниками. Водночас навіть дрони, яким вдається подолати захист, можуть завдавати серйозної шкоди критичній інфраструктурі. Про це заявив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.