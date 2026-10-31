Втрати армії РФ наблизилися до цифр, що шокують: на Заході оприлюднили нові оцінки

Російська армія могла втратити у війні проти України від 374 тисяч до 770 тисяч військовослужбовців убитими. Враховуючи поранених, загальні втрати окупаційних військ можуть становити від 1,4 до 2,1 мільйона осіб. Такі оцінки наводить видання The Economist на 30 жовтня.

Втрати Росії у війні. Фото: з відкритих джерел

Журналісти зазначають, що Москва не публікує достовірну статистику загиблих та поранених, тому підрахунки ґрунтуються на спеціальній статистичній моделі. Вона об'єднує відомості західних розвідувальних служб, оборонних відомств та незалежних дослідників, а також враховує інтенсивність бойових дій та зміни лінії фронту.

Динаміка оцінок свідчить про значне збільшення втрат. У липні 2025 року кількість загиблих оцінювалась у 190-350 тисяч, а у травні 2026-го – вже у 280-518 тисяч. Таким чином, лише за півроку нижня межа оцінки зросла на 94 тисячі, а верхня – на 252 тисячі осіб.

Українські дані також вказують на рекордні втрати російських військ. За інформацією Генерального штабу ЗСУ, лише за жовтень 2026 року Росія втратила 49 040 військовослужбовців. Це найвищий місячний показник із початку повномасштабного вторгнення. Попередній рекорд було зафіксовано у грудні 2024 року – 48 670 осіб.

Значну роль знищенні живої сили противника грають безпілотники. За оцінками української сторони, з початку 2026 року Сили оборони за допомогою дронів ліквідували та поранили близько 302 тисяч російських військових.

При цьому реальні масштаби втрат можуть відрізнятись від опублікованих оцінок. Незалежно перевірити точну кількість загиблих і поранених вкрай складно через відсутність відкритої російської статистики і бойових дій.

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