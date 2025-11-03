Вся Росія - зона небезпеки: на Заході шокували новими перспективами війни

Безпілотники, створені в умовах суворої секретності в підпільних українських майстернях, здійснили серію атак на російські нафтопереробні підприємства, склади пального та логістичні центри, що обслуговують військові підрозділи. У результаті цих дій Росія була змушена обмежити постачання палива та переглянути свою енергетичну стратегію.

Фото: з відкритих джерел

За даними журналістів, у закритих локаціях на заході України вночі готуються цілі групи дронів-камікадзе, які стартують із тимчасових злітних смуг і долають сотні кілометрів, проникаючи глибоко в російську територію. Оператори розповідають, що сучасні модифікації безпілотників можуть летіти до 1 000 кілометрів, що майже вдвічі перевищує попередні можливості.

"Дрони розвиваються. Раніше ми літали на 500 кілометрів, тепер — на 1000. Для успіху потрібні три речі: техніка, люди та ретельне планування. Це для нас — свята місія", — пояснює командир із позивним Фідель.

Більшість апаратів виготовляються в Україні з використанням компонентів, які постачають невеликі виробничі осередки. Однією з найефективніших моделей став "Лютий" — безпілотник простої конструкції з мінімальною собівартістю (приблизно 55 тисяч доларів за одиницю), який дозволяє налагодити масове виробництво.

За оцінками Carnegie Endowment, удари по нафтопереробних заводах Росії призвели до тимчасового виведення з ладу щонайменше 16 великих об’єктів, що становить майже 38% загальної потужності російської переробки. Хоча більшість підприємств відновили роботу протягом кількох тижнів, наслідки відчутні й далі.

Як вже писали "Коментарі", нещодавно президент України Володимир Зеленський анонсував запуск програми "УЗ-3000" в рамках зимової програми підтримки населення. При цьому Кабміну доручено розробити деталі ініціативи. Ця новина не залишила байдужою ні пересічних громадян, ні авторитетних експертів. Видання "Коментарі" вирішило з'ясувати, чого ж більше у пропозиції глави держави: турботи про населення чи популізму.