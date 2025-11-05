Всі прогнози даремні: експерт вказав на вкрай тривожний момент ситуації у Покровську

Ситуація в Покровську залишається надзвичайно складною та нестабільною. Призначення додаткових сил, таких як підрозділи Головного управління розвідки (ГУР) та інших спеціальних підрозділів, до цього стратегічно важливого міста, свідчить про серйозну увагу, яку приділяє ситуації на місці політичне керівництво країни. Зокрема, військовий оглядач Денис Попович в ефірі "Radio NV" підкреслив, що ситуація в Покровську може бути дуже критичною, якщо ситуація не зміниться.

Фото: з відкритих джерел

Як зазначив Попович, нещодавно з'явилися побоювання, що Покровськ може бути втрачений, якщо ситуація залишиться без змін. Однак, на кінець минулого тижня почалася активна операція ГУР, в рамках якої в регіон були направлені додаткові підрозділи з різних підрозділів ЗСУ, зокрема штурмові війська, а також представники Служби безпеки України (СБУ). Основною метою операції стало "очищення" логістичних шляхів та забезпечення стабільності в цьому важливому напрямку.

Попович також підкреслив, що робити остаточні висновки або давати конкретні прогнози щодо подальшого розвитку ситуації в Покровську на даному етапі є складним завданням. На фоні активних боїв лунають суперечливі заяви: одні говорять про успіхи в контрнаступі, інші – про можливу здачу міста. Такі полярні думки ще раз підтверджують важливість моменту та нестабільність обстановки.

За словами оглядача, російські війська продовжують стягувати піхотні підрозділи на цей напрямок. Протистояння триває, а бої за Покровськ набувають запеклого характеру. Він зазначив, що поки що неможливо визначити, хто саме контролює яку частину міста. Боєзітка ведеться між українськими та російськими силами, причому переміщення лінії фронту відбувається досить динамічно.

Як вже писали "Коментарі", Олександр Количев, спеціальний кореспондент телеканалу FREEDOM, опритомнів у реанімації після важкого поранення, отриманого під час атаки дрону в Краматорську 23 жовтня. Він став єдиним, хто вижив після цього удару, в результаті якого загинули його колеги: кореспондентка Альона Грамова та оператор Євген Кармазін.