Воювати чи домовлятися: Арестович "розніс" аргументи "партії миру" та "партії війни"

Українське суспільство дедалі частіше описують через протистояння умовних “партії миру” та “партії війни”.

Олексій Арестович. Фото портал "Коментарі"

Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович вважає такий поділ хибним і пояснює, у чому, на його думку, мають рацію та помиляються обидві сторони.

За його словами, прихильники продовження війни праві в тому, що погоджуватися на умови лідера РФ Володимира Путіна не можна. Він пояснює це не питаннями честі чи гідності, а стратегічними розрахунками.

Зокрема, звернув увагу на можливе скорочення української армії. На його думку, такий крок створює ризик нової війни, до якої Україна може виявитися підготовленою ще гірше.

Водночас він критикує ставлення прихильників продовження війни до інших громадян. Арестович згадав питання відкритих кордонів, стверджуючи, що саме воно могло б показати реальні настрої українського суспільства.

“Але справжній тест — відкритий кордон. Відкрийте її, і одразу стане видно, хто за що і скільки їх. Кордони закриті, отже, у заручниках опиняються як чоловіки, а й їхні сім'ї”, — переконаний він.

Щодо прихильників миру Арестович зазначив, що вони мають рацію в одному — політика повинна бути раціональною. Водночас він вважає помилковим припущення, що російська влада діє раціонально у звичному розумінні цього слова.

На його думку, домовитися з Росією неможливо лише через поступове згортання війни, ескалацію або разову угоду, оскільки будь-яку спробу переговорів у Москві можуть сприймати як прояв слабкості.

Тому, вважає Арестович, питання для України значно ширше за вибір між миром і війною. Він говорить про необхідність масштабнішої політичної гри — із фокусом на колективну систему безпеки у Східній Європі та ширше.

Окремо Арестович звернув увагу на військове планування України.

“Щоб вести сучасну війну, потрібний не менший клас: стратегічне планування. Але тільки на п'яту осінь влада почала обговорювати плани будівництва тунелів під Дніпром і про облаштування понтонних переправ у разі руйнування ключових мостів через річку”, — зауважив він.

У підсумку Арестович пов'язує нинішню ситуацію з відсутністю чітко сформульованих цілей і політичних рішень. Він також заявляє про недостатню публічну готовність суспільства відкрито висловлювати свою позицію. За його словами, саме масова публічна позиція українців могла б змінити політичну ситуацію.

"Якби люди відкрито і масово сказали: "Ми це не підтримуємо, домовляйтеся", історія пішла б інакше", — підсумував Арестович.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Путін може зробити з Києвом.





