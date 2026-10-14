Ворог плутає сліди на півдні: зафіксовано приховане переміщення техніки та БК в обхід основних трас

Російські окупаційні війська активізували приховане переміщення військової техніки, боєприпасів та особового складу на південному напрямку фронту, активно змінюючи логістичні маршрути задля маскування. Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, який відстежує ситуацію з пересуванням сил противника.

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За інформацією аналітика, протягом останнього часу у прифронтових та тимчасово окупованих районах зафіксовано появу важкого озброєння, якого раніше на цих ділянках не спостерігалося. Загарбники діють обережно, але наполегливо.

"По - перше з'явились танки. В напрям Гуляйполя, — деталізує поточну оперативну обстановку керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко. — По одному — двом тягачам, але загалом до 15 протягом останніх днів. Сміливо, але їдуть".

Паралельно з важкою бронетехнікою супротивник розпочав масштабні маневри піхотних підрозділів та логістичних колон із боєкомплектом. Аби мінімізувати ризики ураження з боку Сил оборони України, вороже командування повністю відмовилося від використання ключових автомобільних магістралей, посилюючи при цьому заходи протиповітряної та антидронової безпеки.

"По - друге — поїхала жива сила та БК уникаючи трасу, — зазначає експерт, звертаючи увагу на безпрецедентні заходи охорони цих колон, — в шаленому по кількості супроводі мобільних вогневих груп".

За даними спостереження, підрозділи окупантів наразі намагаються максимально заплутати кінцеві точки свого призначення, розділяючись на декілька потоків. Частина сил рухається в напрямку селища Нікольське, звідки через Розівку перекидається ближче до Пологів та Токмака. Інші групи живої сили "просочуються" через населений пункт Бойове, тримаючи орієнтир безпосередньо на окупований Бердянськ.

"Плутають сліди. Слідкуємо далі", — підсумував Петро Андрющенко.

Українські розвідники та сили супротиву продовжують ретельний моніторинг кожної ділянки переміщення ворога.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Андрій Білецький оголосив про завершення операції "Вівальді".