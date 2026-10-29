Влада жорстко розтопче законослухняних: експерт зробив різку заяву про провал мобілізації



















Зміни у правилах бронювання працівників не можуть замінити повноцінну реформу мобілізації в Україні. Держава досі не запропонувала комплексного рішення, яке охоплювало б проблеми проходження служби, демобілізації та самовільного залишення частин, вважає керівник політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку Ігор Рейтерович.

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Коментуючи урядові ініціативи щодо бронювання, експерт зауважив, що влада зосередилася лише на одному елементі, тоді як значна частина питань залишається без відповідей.

"Ніхто не говорить зараз про реформу мобілізації як таку. Ніхто не говорить про історію, наприклад, СЗЧ, яка потребує очевидного вирішення", — наголосив Рейтерович.

На його думку, запровадження нових обмежень для заброньованих працівників без одночасного врегулювання інших проблем викликає закономірні запитання. Зокрема, незрозуміло, як запропоновані механізми мають працювати на практиці та чому значна частина відповідальності фактично покладається на роботодавців.

Політолог вважає, що нинішній підхід може створювати додаткове навантаження для людей, які дотримуються вимог законодавства, оновлюють свої дані та працюють на підприємствах, важливих для економіки й оборони.

"В черговий раз просто намагаються вирішення проблеми покласти, по-перше, на абсолютно законослухняних громадян, які не ховаються, все оновлюють, і працюють на оборону", — зазначив він.

Рейтерович також звернув увагу на відсутність зрозумілої публічної дискусії про терміни служби та демобілізацію. На його переконання, без комплексного плану окремі зміни залишатимуться фрагментарними й не дадуть відповіді на ключові суспільні запити.

Експерт застеріг, що ігнорування проблеми може згодом призвести до нового загострення суспільної напруги. Тому, на його думку, уряду необхідно пояснити не лише правила бронювання, а й загальну логіку мобілізаційної політики.

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