Влада марно піарилася з ракетами "Фламінго": експерт розніс Банкову одним незручним питанням



















Публічні заяви про українські ракети "Фламінго" викликають запитання щодо їхніх реальних можливостей, призначення та перспектив застосування, заявив політтехнолог, співзасновник Агентства моделювання ситуацій Олексій Голобуцький.

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Коментуючи висловлювання представників ракетної галузі, він припустив, що деякі заяви могли мати передусім політичну або комунікаційну мету — продемонструвати потенціал України.

Окремо політтехнолог звернув увагу на аргументи, згідно з якими дрони можуть виконувати частину завдань дешевше за ракети. На його думку, у такому разі виникає питання, для чого Україна інвестує у створення ракет і накопичення відповідних виробів.

"Виникає багато запитань. По-перше, навіщо було витрачатися гроші?", — зазначив Голобуцький.

Він також припустив, що для повноцінного застосування окремих ракет можуть мати значення навігаційні компоненти та інші технологічні рішення.

Голобуцький закликав критично ставитися до гучних заяв і розрізняти політичну комунікацію та підтверджені характеристики військової техніки.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що пошкодження Південного мосту в Києві може мати серйозні наслідки для логістики, якщо споруда втратить можливість повноцінно пропускати транспорт. Таку думку висловив політтехнолог, співзасновник Агентства моделювання ситуацій Олексій Голобуцький, коментуючи російські удари по українській інфраструктурі. За словами експерта, не обов’язково повністю руйнувати велику інженерну споруду, щоб ускладнити її використання. Навіть значні пошкодження окремих конструкцій можуть створювати проблеми для руху транспорту та перевезення вантажів.