logo_ukra

BTC/USD

80422

ETH/USD

2577.31

USD/UAH

44.67

EUR/UAH

51.2

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією "Визирни у вікно": Сибіга звернувся до Путіна після атаки на Москву фразою з 13 слів
commentss НОВИНИ Всі новини

"Визирни у вікно": Сибіга звернувся до Путіна після атаки на Москву фразою з 13 слів

Глава МЗС Сибіга відреагував на пожежу на НПЗ у Москві та закликав Путіна подивитися у вікно Кремля

20 вересня 2026, 15:40
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на нічну атаку по Москві та Московській області 20 вересня та звернувся безпосередньо до російського диктатора Володимира Путіна з закликом закінчувати війну. Своє послання глава МЗС опублікував після повідомлень про масштабну атаку безпілотників і ракет по регіону. 

"Визирни у вікно": Сибіга звернувся до Путіна після атаки на Москву фразою з 13 слів

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

За словами Сибіги, вранці він отримав численні повідомлення від іноземних колег з реакціями на події в Москві.

"Це видовище — точно не той результат, на який розраховував Путін, коли розпочинав свою загарбницьку війну проти України", — заявив міністр.

Сибіга наголосив, що тепер наслідки війни відчувають і в самій Росії. Він звернувся до Путіна з закликом з 13 слів, щоб поглянув на ситуацію в Москві після атаки України та припинив бойові дії.

"Тепер, коли війна прийшла додому, росіянам залишається звинувачувати в цьому лише Путіна. Послання до нього просте: визирни у вікно Кремля, подивися на полум’я над Москвою — і припини цю війну" — додав глава МЗС України.

Що відомо про атаку на Москву

У ніч проти 20 вересня Москва та Московська область зазнали масованої атаки. Російська влада повідомила про роботу протиповітряної оборони та падіння уламків. Одним із об'єктів, про який повідомлялося після атаки, став Московський нафтопереробний завод у районі Капотні. Там виникла пожежа. Також повідомлялося про займання на складському комплексі в районі Соф’їно.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що змусить Путіна закінчити війну. Експосол у США Валерій Чалий назвав єдиний варіант, який перелбачає комбінований удар по Кремлю та центру Москви.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/Ukraine_MFA/10476
Теги:

Новини

Всі новини