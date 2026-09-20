"Визирни у вікно": Сибіга звернувся до Путіна після атаки на Москву фразою з 13 слів

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на нічну атаку по Москві та Московській області 20 вересня та звернувся безпосередньо до російського диктатора Володимира Путіна з закликом закінчувати війну. Своє послання глава МЗС опублікував після повідомлень про масштабну атаку безпілотників і ракет по регіону.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

За словами Сибіги, вранці він отримав численні повідомлення від іноземних колег з реакціями на події в Москві.

"Це видовище — точно не той результат, на який розраховував Путін, коли розпочинав свою загарбницьку війну проти України", — заявив міністр.

Сибіга наголосив, що тепер наслідки війни відчувають і в самій Росії. Він звернувся до Путіна з закликом з 13 слів, щоб поглянув на ситуацію в Москві після атаки України та припинив бойові дії.

"Тепер, коли війна прийшла додому, росіянам залишається звинувачувати в цьому лише Путіна. Послання до нього просте: визирни у вікно Кремля, подивися на полум’я над Москвою — і припини цю війну" — додав глава МЗС України.

Що відомо про атаку на Москву

У ніч проти 20 вересня Москва та Московська область зазнали масованої атаки. Російська влада повідомила про роботу протиповітряної оборони та падіння уламків. Одним із об'єктів, про який повідомлялося після атаки, став Московський нафтопереробний завод у районі Капотні. Там виникла пожежа. Також повідомлялося про займання на складському комплексі в районі Соф’їно.

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