"Визирни у вікно": Сибіга звернувся до Путіна після атаки на Москву фразою з 13 слів

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Slava Kot
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на нічну атаку по Москві та Московській області 20 вересня та звернувся безпосередньо до російського диктатора Володимира Путіна з закликом закінчувати війну. Своє послання глава МЗС опублікував після повідомлень про масштабну атаку безпілотників і ракет по регіону.
Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел
За словами Сибіги, вранці він отримав численні повідомлення від іноземних колег з реакціями на події в Москві.
Сибіга наголосив, що тепер наслідки війни відчувають і в самій Росії. Він звернувся до Путіна з закликом з 13 слів, щоб поглянув на ситуацію в Москві після атаки України та припинив бойові дії.
У ніч проти 20 вересня Москва та Московська область зазнали масованої атаки. Російська влада повідомила про роботу протиповітряної оборони та падіння уламків. Одним із об'єктів, про який повідомлялося після атаки, став Московський нафтопереробний завод у районі Капотні. Там виникла пожежа. Також повідомлялося про займання на складському комплексі в районі Соф’їно.