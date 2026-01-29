Військова контррозвідка Служби безпеки за сприяння головнокомандувача Збройних Сил України та командувача Військово-Морських Сил ЗСУ зірвала повітряний удар рф по українських підрозділах, що займаються морськими дронами.

Військовий ВМС ЗСУ може опинитися у в’язниці: що скоїв

За результатами спецоперації затримано військовослужбовця бригади безекіпажних комплексів спецпризначення ВМС ЗСУ, який виявився російським інформатором.

Як встановило розслідування, фігурант мав передати своєму "контакту":

◾геолокації пунктів базування військових, які управляють морськими дронами;

◾координати зберігання безпілотних катерів та маршрути їхнього руху.

Серед головних "цілей" ворога були легендарні морські безпілотники СБУ та ГУР МО під кодовими назвами "Sea Baby" та "Magura".

Співробітники СБУ спрацювали на випередження: завчасно викрили інформатора, задокументували його злочини і затримали, коли він готував координати для ракетної атаки рф. Синхронно з цим Служба безпеки вжила заходів для убезпечення локацій Сил оборони в зоні ворожої розвідактивності.

За матеріалами справи, затриманий військовослужбовець потрапив у поле зору російських спецслужбістів через своїх знайомих, яким розповідав про деталі роботи.

Одну із таких знайомих ворог використав як "зв’язкову" для отримання закритих відомостей про українських оборонців.

Під час обшуків у затриманого вилучено смартфон, на якому він накопичував секретну інформацію та через який контактував зі "знайомою".

Наразі слідчі Служби безпеки вже повідомили інформатору про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Також розглядається питання щодо можливої додаткової кваліфікації його злочинних дій. Зловмисник перебуває під вартою. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх винних осіб.

