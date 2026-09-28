Військові реагують гостро на ситуацію в тилу: кому радять “напружитися”

Тривоги в Києві майже постійні — трапляються невеликі проміжки часу, коли загрози немає. Однак навіть попри впровадження різних рівнів тривог, частина процесів у столиці зупиняється.

Військові. Ілюстративне фото

Військовий ЗСУ, політолог Кирило Сазонов розповів, що потрібно змінити у роботі державних установ. Зазначив, що бізнес втрачає великі гроші під час тривог. І Мінекономіки шукає модель, яка дасть бізнесу більше гнучкості, приймати рішення для того, щоб підтримувати операційну діяльність, надавати свої послуги, підтримувати економіку під час повітряних тривог.

"Те, що міністр економіки шукає модель поведінки для бізнесу. Це логічно, добре, але я бачу, як у багатьох місцях бізнес адаптувався. Ну, простіше кажучи, на тривоги забили. Магазини продовжують працювати, всі приватні структури продовжують працювати, тому що інакше це параліч. Загалом, справляються. Не справляється держава та державні структури”, — зазначив військовий.

Сазонов зазначив, що в цьому головна проблема, адже фактично багато процесів просто зупиняється.

"Дайте команду всім держбанкам, структурам, які працюють із громадянами, ЦНАПи, пенсійний, центр зайнятості — все, що необхідно. Дайте їм команду працювати максимум, тому що виходить дика ситуація", — зауважив військовий.

Він пояснив, що є випадки, коли на вирішення питання може бути недостатньо навіть усього дня через тривоги. А потім, коли тривоги немає — в установі обідня перерва і вона знову не працює. Після обіду трохи попрацювали, знову тривоги і робочий день закінчився. Зазначив, що йому розповіли про таку ситуацію при відвідуванні одного з банків.

Військовий пояснив, що потрібно змінити.

"Можна справді трішки напружити тих, хто працює у державних банках, підприємствах, структурах, які забезпечують роботу бізнесу та взагалі надають послуги людям. Можна відкриватися на 2 години раніше, закриватися на 2 години пізніше. Перерва — плаваюча під час тривоги. Незручно, важко, більше навантаження, так, але з того розрахунку, що півдня, припустимо, банк не працює, тому що тривога, можна відкриватися не в 9, а в 7. Я не бачу інших варіантів, найпростіших рішень немає. Але хоча б якось так треба робити, інакше ми загрузнемо в цьому і ніякі рішення Кабміну щодо бізнесу тут не допоможуть”, — підсумував Сазонов.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, як військові оцінюють можливість завершити війну до зими.



