Війна закінчується: стали відомі 3 ключові пункти мирного плану США для України

США обговорюють новий мирний план щодо України, який може передбачати відмову Києва від вступу до НАТО, створення демілітаризованої зони на Донбасі та масштабні економічні домовленості з Росією. Про це повідомляє The Economist, описуючи можливі параметри врегулювання, що обговорюється.

США та Україна. Фото: з відкритих джерел

Відповідно до викладеної виданням інформації, одним із ключових елементів ініціативи може стати зміна майбутнього курсу України у сфері безпеки. Натомість Києву, як передбачається, запропонують інвестиції та перспективу членства у Європейському союзі. При цьому питання реальних механізмів захисту України від повторного російського нападу залишається принциповим.

Інший блок пропозицій стосується Росії. У рамках можливої угоди Москві можуть запропонувати пом'якшення санкцій, відновлення економічних домовленостей із Вашингтоном та поступове повернення до відносин із західними країнами.

Окрему увагу привертає енергетична складова. Серед варіантів, що обговорюються, як повідомляється, фігурують повернення російського газу на європейський ринок і відновлення роботи газопроводу "Північний потік". Подібні кроки могли б змінити енергетичні відносини між Росією та Європою, проте їх реалізація вимагала б вирішення цілої низки політичних та юридичних питань.

Потенційний план торкається одразу кількох найскладніших тем війни: територіальне питання, гарантії безпеки України, санкційну політику та майбутнє енергетичної співпраці з Москвою.

При цьому факт обговорення можливих умов не означає, що сторони погодили остаточний документ. Невідомо також, які пропозиції готові прийняти Київ, Москва і європейські партнери.

Головна інтрига полягає в тому, чи Вашингтон зможе запропонувати формулу припинення війни, яка забезпечить Україні довгострокову безпеку, а не стане лише тимчасовою паузою перед новим конфліктом.

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