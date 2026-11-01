Війна закінчиться, але миру не буде: військовий розкрив сценарій, про який мовчать

Президент США Дональд Трамп знову приголомшив заявою — війна Росії проти України близиться до завершення і скоро буде підписано відповідну угоду.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Військовий ЗСУ, політолог Кирило Сазонов зазначив, що насправді ходять розмови, що дійсно можливе підписання саме відповідної угоди, не мирної. І, за його словами, можливо це дійсно стало реальним.

За його словами, може йтися не про мирну угоду, а про угоду щодо припинення вогню. Він зазначив, що Україна наполягає на завершенні війни по лінії фронту, Росія вимагає виведення військ з чотирьох областей для припинення бойових дій. Військовий зазначив, що хтось повинен сильно поступитися. Можливий, за словами Сазонова, й інший варіант.

“Мирної угоди немає. Мирна угода обговорюватиметься, можливо, довго, рік, два, 5, 10 років, 50 років, а зараз просто по лінії бойового зіткнення, припинення вогню, припинення обстрілів території, припинення польотів ракет та дронів. Можливо, навіть міжнародні спостерігачі, які контролюють процес”, — розповів військовий ЗСУ.

Сазонов зауважив, що Україну це влаштовує, якщо це буде надійно та міцно. Звісно, за його словами, Україна хотіла б розвалу Росії, суді над Путіним та виплати репарацій. Не отримав бажаного, за словами військового і Путін, однак припинення вогню дасть йому можливість представити умовну перемогу для росіян

“Такий сценарій дуже і дуже можливий. Він дозволить усім зберегти обличчя. Ніхто не відмовився від своїх вимог, ніхто не поступився, але просто вирішили з гуманітарних таких міркувань, гуманістичних після успішної місії в Олешках з вивезення людей вирішили припинити вогонь", — пояснив Сазонов.

Україна, за його словами отримає припинення обстрілів та бойових дій, Росія отримає гарантії, що Україна не під далі, а Трамп знову виступить головним миротворцем.

Однак, підсумував Сазонов, це може бути й лише ілюзіями Трампа.

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