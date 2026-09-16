Війна в Україні змінює собак: вчені виявили ознаки швидкої зворотної еволюції

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Slava Kot
Війна в Україні впливає не лише на людей і довкілля, а й на тварин. Науковці виявили, що собаки, які живуть поблизу лінії фронту, за відносно короткий час почали частіше демонструвати риси, характерні для диких представників родини псових. Про це йдеться у дослідженні опублікованому в науковому журналі Evolutionary Applications.
Через війну в Україні почалася зворотна еволюція собак
Дослідники проаналізували дані 763 собак з дев’яти регіонів України. Інформацію збирали працівники притулків, ветеринари, волонтери та науковці. Частину даних отримували у відносно безпечних районах, а частину на територіях, наближених до бойових дій.
Найпомітніші відмінності виявили саме у собак, які живуть поблизу фронту. У них частіше зустрічалися прямі вуха та хвости, менше білого кольору в забарвленні, а також менша маса тіла. Натомість короткі морди, характерні, наприклад, для французьких бульдогів, або надзвичайно довгі морди, як у такс, траплялися рідше.
За словами дослідників, такі особливості нагадують деякі риси вовків, койотів та собак динго. Вчені не стверджують, що домашні собаки буквально "перетворюються на диких". Йдеться про природний добір: у складних умовах виживати та розмножуватися частіше можуть тварини, чиї фізичні та поведінкові особливості краще відповідають навколишньому середовищу.
Науковці також звернули увагу на поведінку тварин. У прифронтових районах було менше старих, хворих та поранених собак, а самі тварини частіше трималися групами. Така поведінка може давати переваги під час пошуку їжі та виживання в небезпечному середовищі.
Таким чином, війна стала своєрідним природним фільтром для тварин, змушуючи їх пристосовуватися до екстремальних умов.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що вчені остаточно з’ясували, хто розумніший: коти чи собаки.