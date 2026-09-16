Війна в Україні змінює собак: вчені виявили ознаки швидкої зворотної еволюції

Війна в Україні впливає не лише на людей і довкілля, а й на тварин. Науковці виявили, що собаки, які живуть поблизу лінії фронту, за відносно короткий час почали частіше демонструвати риси, характерні для диких представників родини псових. Про це йдеться у дослідженні опублікованому в науковому журналі Evolutionary Applications.

Через війну в Україні почалася зворотна еволюція собак

Дослідники проаналізували дані 763 собак з дев’яти регіонів України. Інформацію збирали працівники притулків, ветеринари, волонтери та науковці. Частину даних отримували у відносно безпечних районах, а частину на територіях, наближених до бойових дій.

Найпомітніші відмінності виявили саме у собак, які живуть поблизу фронту. У них частіше зустрічалися прямі вуха та хвости, менше білого кольору в забарвленні, а також менша маса тіла. Натомість короткі морди, характерні, наприклад, для французьких бульдогів, або надзвичайно довгі морди, як у такс, траплялися рідше.

За словами дослідників, такі особливості нагадують деякі риси вовків, койотів та собак динго. Вчені не стверджують, що домашні собаки буквально "перетворюються на диких". Йдеться про природний добір: у складних умовах виживати та розмножуватися частіше можуть тварини, чиї фізичні та поведінкові особливості краще відповідають навколишньому середовищу.

Науковці також звернули увагу на поведінку тварин. У прифронтових районах було менше старих, хворих та поранених собак, а самі тварини частіше трималися групами. Така поведінка може давати переваги під час пошуку їжі та виживання в небезпечному середовищі.

"Найбільше нас здивувало те, як швидко ці зміни проявилися. Війна тривала відносно короткий час, проте відмінності між собаками на передовій та іншими популяціями вже були дуже помітними", — зазначила одна зі співавторок дослідження Малгожата Вітек.

Таким чином, війна стала своєрідним природним фільтром для тварин, змушуючи їх пристосовуватися до екстремальних умов.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що вчені остаточно з’ясували, хто розумніший: коти чи собаки.