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Війна в Україні стане в рази жорсткішою: розвідка приголомшила правдою про новий успіх Путіна

Кремль дедалі активніше використовує криптовалюти, китайські платіжні механізми та банки третіх країн для обходу санкцій

28 вересня 2026, 11:50
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Клименко Елена

Росія продовжує адаптувати свою фінансову систему до санкційного тиску та створювати альтернативні маршрути для міжнародних платежів. Головне управління розвідки України оновило розділ "Фінанси війни" на порталі War&Sanctions і оприлюднило інформацію про нові механізми, які можуть використовуватися для забезпечення російської військової економіки.

Війна в Україні стане в рази жорсткішою: розвідка приголомшила правдою про новий успіх Путіна

Фото: з відкритих джерел

За даними розвідки, цього разу йдеться про 14 банків, платіжних платформ і фінансових посередників, через яких російські компанії отримують можливість проводити транскордонні операції. 

У ГУР зазначають, що масштабні обмеження проти російської банківської системи змушують Кремль шукати нові канали для міжнародних розрахунків. Серед таких інструментів — криптовалюти, альтернативні платіжні мережі та фінансова інфраструктура держав, які не долучилися до санкційного режиму. 

Одним із прикладів розвідка називає платформу Finzypay, яка використовує цифровий актив RubX для проведення та конвертації платежів. Інший фігурант — "Азіатсько-Тихоокеанський банк", який може використовувати китайську систему CIPS і банки Казахстану для здійснення міжнародних операцій. 

Також у переліку ГУР опинилася "Система-Крипто" — фінтех-сервіс, який, за інформацією української розвідки, пов'язують із санкційним російським олігархом Владіміром Євтушенковим. 

Особливу увагу українські розвідники звертають на значення цих каналів для російського військово-промислового комплексу. Попри заяви Москви про нібито повне імпортозаміщення, російське виробництво озброєнь продовжує залежати від іноземних технологій, електронних компонентів, обладнання та окремих видів сировини. 

"Коментарі" вже писали, що Росія розширює перелік цілей під час ударів по Україні, приділяючи дедалі більше уваги цифровій інфраструктурі. Зокрема, під атакою опиняються дата-центри та об’єкти, пов’язані з роботою інтернету. Політичний експерт Андрій Городницький вважає, що така тактика може бути частиною підготовки РФ до нової зимової кампанії.



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