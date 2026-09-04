Війна в Україні входить у період, коли ситуація може змінитися значно швидше, ніж здається. До кінця 2026 року залишилося лише кілька місяців, але саме на цей час припадають одразу кілька потенційно переломних факторів: можливе пожвавлення переговорів, нова хвиля російських ударів по енергетиці, посилення українських атак по тилу РФ, боротьба за ініціативу на фронті та рішення західних партнерів щодо подальшої військової підтримки. Кожен із цих факторів окремо здатний вплинути на перебіг протистояння, а їхнє одночасне накладання може створити зовсім нову реальність. Які п'ять подій здатні кардинально змінити війну вже до кінця 2026 року і з якими позиціями Україна та Росія увійдуть у наступний рік? Портал "Коментарі" з'ясував думку трьох моделей штучного інтелекту з цього приводу.

Фото: портал "Коментарі"

Чат-бот Copilot вважає, що першим фактором може стати масований удар по енергетиці. Якщо Росія зруйнує критичні вузли, це створить гуманітарну кризу й тиск на владу. Другим — новий контрнаступ ЗСУ, який здатен змінити ситуацію на фронті та повернути стратегічну ініціативу Україні.

Третім переломним моментом може стати рішення Заходу щодо допомоги. Збереження або зменшення підтримки визначить можливості Києва у війні. Четвертим фактором є дипломатичний тиск: Кремль може спробувати нав’язати переговори, використовуючи втому союзників. П’ятим — внутрішні процеси в Росії: політична нестабільність чи криза режиму здатні змінити хід війни не менш, ніж бої на фронті.

Чат-бот Gemini переконаний, що одним із факторів, здатних змінити перебіг війни, може стати виснаження російських запасів бронетехніки та артилерії. Якщо відновлення техніки зі складів перестане компенсувати втрати, Москві буде складніше підтримувати темпи наступу. Водночас технологічну перевагу Україні може забезпечити масове використання автономних дронів із системами розпізнавання та донаведення. Ще одним фактором стане розширення далекобійних ударів по військових об'єктах у глибині РФ, що змусить Кремль витрачати більше ресурсів на захист тилу.

Не менш важливим може стати посилення економічних проблем Росії через санкції, військові витрати та удари по нафтопереробній і транспортній інфраструктурі. Це здатне скоротити ресурси Кремля для продовження війни. Найбільш непередбачуваний сценарій — внутрішньополітична криза в РФ та можливий конфлікт між впливовими групами. Поєднання військового, технологічного, економічного та внутрішнього тиску може суттєво погіршити позиції Росії вже до кінця 2026 року.

Чат-бот ChatGPT вважає, що до кінця 2026 року перебіг війни можуть визначити одразу кілька подій. Передусім йдеться про реальний старт переговорів, адже активізація дипломатії поки не означає, що Москва і Київ наблизилися до компромісу. Якщо сторонам за посередництва США вдасться знайти хоча б мінімальну основу для домовленостей, військово-політична ситуація може швидко змінитися. Другим серйозним випробуванням стане зимова кампанія Росії проти української енергетики. Масовані удари по генерації та мережах здатні створити додатковий тиск на Україну, особливо за дефіциту засобів ППО. Третім фактором може стати перелом у далекобійній війні. Розширення українських ударів по НПЗ, військових об'єктах, логістиці та інших цілях у російському тилу змушуватиме Кремль перекидати дедалі більше ресурсів на їхній захист.

Не менш важливою залишатиметься ситуація безпосередньо на фронті. Серйозний прорив російських військ здатний посилити переговорні позиції Москви, тоді як стабілізація лінії бойових дій або успішні українські контроперації, навпаки, можуть змусити Кремль переглянути свої розрахунки. П'ятим фактором стануть рішення США та Європи щодо подальшої військової підтримки України. Особливе значення матимуть поставки ракет для ППО, боєприпасів і далекобійного озброєння.

Таким чином, усі три моделі ШІ переконані, що найнебезпечніший сценарій — одночасне посилення російських атак, дефіцит української ППО та тиск на Київ із вимогою швидкої угоди. Найкращий для України — протилежний: стабілізація фронту, нарощування ударів по військово-економічному потенціалу РФ і достатня підтримка партнерів. Саме співвідношення ресурсів до кінця року може визначити, хто увійде у 2027-й із сильнішою переговорною позицією.

Портал "Коментарі" вже писав, що Україна може зіткнутися з одним із найскладніших періодів для протиповітряної оборони цієї зими через дефіцит ракет-перехоплювачів.