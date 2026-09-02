Війна стане кардинально іншою до кінця року: до якого найгіршого сценарію варто готуватися Україні

Осінь 2026 року може стати одним із найважливіших відрізків війни. Росія не змогла досягти оперативного прориву під час весняно-літньої кампанії, однак Кремль не демонструє готовності відмовлятися від військового тиску. Навпаки, Москва посилює повітряні атаки, продовжує штурми на Донеччині та намагається виснажувати Україну ресурсно. Одночасно Київ нарощує далекобійні удари по території РФ, а дипломатичне вікно залишається відкритим. За яким із трьох сценаріїв може розвиватися війна до кінця 2026 року? Видання "Коментарі" дізналося думку трьох моделей штучного інтелекту з цього приводу.

Фото: портал "Коментарі"

За версією чат-боту ChatGPT, найнебезпечніший сценарій на осінь і початок зими — одночасне посилення російського тиску на фронті та в тилу. Кремль може нарощувати ракетно-дронові удари по енергетиці й критичній інфраструктурі, розраховуючи на проблеми зі світлом і теплом та загальне виснаження суспільства. За таких умов ключовим завданням України стане утримання основних рубежів, посилення ППО та збереження військових резервів. Якщо ЗСУ не допустять стратегічного прориву російських військ, осінньо-зимовий період може перетворитися для Кремля на чергову виснажливу кампанію без досягнення вирішального результату.

Водночас військова ескалація може супроводжуватися посиленням дипломатичного тиску. Москва здатна використовувати інтенсивні атаки та загрозу важкої зими як додатковий аргумент для просування ідеї перемир'я на вигідних для себе умовах, розраховуючи на втому частини західних партнерів від затяжної війни. У такому разі Києву доведеться одночасно протистояти російському тиску на полі бою та відстоювати власні позиції на міжнародній арені. Саме співвідношення цих двох факторів — здатності України вистояти військово та зберегти підтримку союзників — значною мірою визначатиме, з якими позиціями сторони увійдуть у 2027 рік.

Чат-бот Gemini переконаний, що перший вірогідний вектор розвитку подій передбачає тривале виснаження або спробу примусу до "заморозки". У межах позиційного глухого кута Кремль намагатиметься ціною величезних втрат продавлювати оборону на Донбасі, поки Україна методично нищитиме ворожий ОПК та нафтопереробку далекобійними ударами. Паралельно Москва може ставканути на повітряний терор проти критичної інфраструктури, розраховуючи спровокувати гуманітарну кризу, підірвати моральний дух тилу та змусити Захід тиснути на Київ заради фіксації лінії фронту.

Альтернативним і оптимістичним для України сценарієм є ресурсний провал агресора з подальшим перехопленням ініціативи ЗСУ. Поєднання міжнародних санкцій, вичерпання радянських запасів бронетехніки та точкові удари по оперативній логістиці ворога здатні спричинити системний збій у забезпеченні російського угруповання.

Чат-бот Copilot стверджує, що одним із можливих сценаріїв є посилення атак з боку Росії. Кремль може зробити ставку на масовані удари по енергетичній та критичній інфраструктурі, щоб залишити мільйони українців без світла й тепла. Це створить гуманітарну кризу та тиск на владу, використовуючи страх і втому суспільства як інструмент шантажу. Альтернативою може стати стратегічна оборона України: якщо ЗСУ зможуть ефективно відбивати атаки й утримати ключові позиції, осінь стане часом зміцнення оборони та підготовки до нових контрнаступальних дій у 2027 році. Це вимагатиме посилення ППО, мобілізації ресурсів та активної підтримки союзників.

Ще одним варіантом розвитку подій є дипломатичний тиск. Кремль може використати осінь для нав’язування ідеї "перемир’я", апелюючи до втоми Заходу від війни. Якщо частина європейських країн підтримає таку позицію, Київ опиниться під подвійним тиском — внутрішнім і зовнішнім.

Таким чином, усі три версії ШІ вважають, що осінь може стати переломним моментом війни: від масованих атак Кремля до зміцнення української оборони чи спроб нав’язати переговори. Кожен із цих сценаріїв несе свої ризики й можливості. Для України ключовим завданням є зберегти стійкість, посилити військову та дипломатичну підтримку й не дозволити Кремлю використати осінь як інструмент шантажу.

Портал "Коментарі" вже писав, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів тривалі переговори з російським диктатором Володимиром Путіним на полях саміту Шанхайської організації співробітництва. Зустріч проходила у закритому форматі та тривала близько 90 хвилин, а однією з ключових тем стала війна Росії проти України.