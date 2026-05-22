"Війна повертається додому": Зеленський зробив гучну заяву про удар по Ярославлю

Сили оборони України здійснили чергову операцію проти нафтопереробної інфраструктури Російської Федерації, завдавши удару по об’єкту в Ярославлі. Про це у своєму повідомленні в Telegram заявив президент України Володимир Зеленський, посилаючись на доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

За словами глави держави, в ході нічної операції українські підрозділи застосували далекобійні безпілотні літальні апарати, націлені на елементи російської нафтопереробної галузі та об’єкти, що мають експортне значення для економіки РФ. Один із ключових напрямків удару припав на район міста Ярославль, розташованого приблизно за 700 кілометрів від українського кордону. Зеленський наголосив, що такі дії є відповіддю на триваючу агресію Росії та переносять наслідки війни безпосередньо на територію держави-агресора.

Президент також повідомив, що окрім операції в Ярославлі, українські сили завдали ударів і по визначених цілях на тимчасово окупованих територіях України. Це, за його словами, є частиною ширшої стратегії, спрямованої на послаблення військової та логістичної спроможності противника.

Окремо Зеленський зазначив, що Україна продовжує розробляти та реалізовувати нові елементи так званих "далекобійних санкцій", а також середньодіапазонні удари у відповідь на російські атаки по українських містах і громадах. Він підкреслив, що такі дії є системною відповіддю на ескалацію з боку РФ.

Також під час обговорення з військовим керівництвом було порушено ситуацію на фронті. За словами президента, з початку 2026 року російські втрати вже перевищили 145 тисяч осіб, включно із загиблими, пораненими та полоненими. Це, на думку українського керівництва, свідчить про високу інтенсивність бойових дій і значне виснаження ресурсів противника.

"Коментарі" вже писали, що Російська Федерація продовжує демонструвати військову активність, зокрема через проведення навчань із використанням ядерного компонента. Водночас, за оцінками військових експертів, подібні дії мають передусім психологічний характер і спрямовані на тиск на країни НАТО та Захід загалом.