Війна починає боляче бити по РФ: які дані терміново засекретив Кремль

Кремль різко обмежив доступ до інформації про російську нафтогазову галузь. Відповідний указ Володимир Путін підписав 28 вересня. Нові правила охоплюють широкий спектр даних – від обсягів видобутку та переробки нафти до інформації про покупців, продавців, перевізників, маршрути та операції з паливом.

Удари по НПЗ Росії. Фото: з відкритих джерел

У документі також ідеться про обмеження доступу до інформації щодо транспортування та перевалки енергоносіїв, окремих параметрів експортних контрактів, а також даних про нафтові термінали й сховища. Частину відомостей компанії зможуть розкривати самостійно, однак загальний доступ до галузевої статистики суттєво звужується.

В Інституті вивчення війни припускають, що Москва таким чином може намагатися підвищити безпеку своєї енергетичної інфраструктури на тлі українських ударів по російських нафтопереробних підприємствах. Закриття даних потенційно ускладнює оцінку роботи окремих об’єктів та переміщення енергоресурсів.

Втім, аналітики бачать і ширший контекст. Обмеження інформації можуть допомогти Кремлю зменшити прозорість щодо впливу західних санкцій, а також приховати масштаби внутрішніх проблем із паливом.

ISW окремо згадує дефіцит пального та панічні закупівлі, які, за оцінкою інституту, вже створюють соціальне напруження в Росії.

Ще один показовий момент – російська влада, за даними джерела TASS, готується продовжити заборону на експорт дизельного пального до кінця жовтня. Обмеження спочатку запровадили у липні.

Таким чином, інформаційна політика Кремля щодо нафтового сектору стає дедалі закритішою саме в момент, коли паливна тема набуває для Росії не лише економічного, а й воєнного значення.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Росія може посилювати кампанію ударів по Києву одночасно зі спробами дестабілізувати життя української столиці. Про це пише The Economist із посиланням на двох високопоставлених українських чиновників.



