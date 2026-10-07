Війна перекреслила всі надії: на Заході шокували жорстким сценарієм для України

Світовий банк погіршив оцінку перспектив української економіки на найближчі роки. Зокрема, прогноз зростання ВВП України у 2027 році знижено з 4% до 1,5%. Однією з головних причин такого перегляду стало припущення, що активні бойові дії можуть тривати протягом усього наступного року.

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Про це йдеться у новому звіті Світового банку "Економічний огляд Європи та Центральної Азії". Раніше фінансова організація розраховувала на завершення війни до кінця 2026 року, однак тепер оцінює перспективи значно стриманіше.

За оновленим прогнозом, у 2026 році українська економіка зросте лише на 1,2%. Це стане найнижчим показником за останні чотири роки. У 2027-му очікується незначне прискорення — до 1,5%. Водночас на 2028 рік Світовий банк прогнозує зростання ВВП уже на 3%.

Суттєвим фактором тиску залишаються російські атаки на критичну інфраструктуру. Руйнування підприємств, складів, портів і транспортних об'єктів не лише безпосередньо шкодить виробництву, а й створює додаткові проблеми для експорту.

Окремим викликом залишається дефіцит робочої сили та висока вартість енергоресурсів. На експортні можливості також впливають проблеми з доступом до європейських ринків і погіршення безпекової ситуації у Чорному морі.

Водночас аграрний сектор демонструє неоднозначну динаміку. На початок вересня в Україні зібрали 32 млн тонн зернових — на 13% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Проте експорт зерна скоротився на 14%.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що російські війська наразі не мають Харкова серед головних пріоритетів на фронті. Активність окупантів на півночі Харківської області може мати відволікаючий характер, тоді як основні зусилля армія РФ зосереджує на Донеччині, зокрема в районі Слов’янсько-Краматорської агломерації.