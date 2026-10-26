Війна не закінчиться: якими можуть бути втрати України до осені 2027 року

Цифри втрат України у війні не оприлюднюють. Декілька разів президент України Володимир Зеленський заявляв про 50-55 тис. вбитих на фронті та великій кількості зниклих безвісти. З втратами в тилу більше ясності — про них повідомляють міжнародні організації. Якщо війна не завершиться принаймні ще рік, якими можуть бути втрати на фронті та в тилу спрогнозував штучний інтелект.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот ChatGPT зазначає, що, за оцінками CSIS, до кінця 2025 року Україна могла втратити 100-140 тисяч військових загиблими, а загальні бойові втрати — убитими, пораненими та зниклими безвісти — могли становити 500–600 тисяч осіб.

За даними ООН, наведеними чат-ботом, лише за січень-вересень 2026 року підтверджено 2570 загиблих і 15 211 поранених цивільних.

Якщо війна триватиме ще рік із подібною або більшою інтенсивністю, кількість нових військових втрат може сягнути десятків або понад ста тисяч. Для цивільного населення продовження темпу 2026 року означало б приблизно 3-4 тисячі загиблих і близько 20 тисяч поранених за рік. Варто зазначити, що це сценарна оцінка, а не точний прогноз.

Чат-бот Grok також спирається на оцінки CSIS. Водночас, за наведеними моделлю ШІ даними, Володимир Зеленський раніше називав близько 55 тисяч підтверджених загиблих військових. Точна кількість зниклих безвісти не оприлюднена.

Щодо цивільного населення, Grok наводить понад 15-17 тисяч загиблих і 40-50 тисяч поранених від початку повномасштабної війни.

Якщо бойові дії триватимуть ще рік у нинішньому темпі, на фронті можуть додатися 30-50 тисяч загиблих і 100-150 тисяч поранених та зниклих безвісти. У тилу можливі ще кілька тисяч цивільних жертв.

Чат-бот DeepSeek наводить інші оцінки: від початку повномасштабної війни могли загинути 46-55 тисяч українських військових, близько 380-400 тисяч отримали поранення, а кількість зниклих безвісти залишається невідомою.

За даними ООН, наведеними чат-ботом, серед цивільних — понад 17 тисяч загиблих і близько 56 тисяч поранених. Лише за 2026 рік, за його оцінкою, загинули близько 3 тисяч цивільних, а понад 16 тисяч отримали поранення.

За збереження нинішніх темпів до кінця 2027 року загальні військові втрати, за прогнозом DeepSeek, можуть сягнути 850 тисяч — 1 мільйона осіб. З них загиблих може бути 150-200 тисяч, поранених — кілька сотень тисяч, а зниклих безвісти — десятки тисяч. Для цивільних прогноз становить ще 3-4 тисячі загиблих і 15-20 тисяч поранених за рік.

Усі три чат-боти наголошують, що точних даних про військові втрати немає, а продовження війни призведе до нових жертв. Водночас оцінки суттєво різняться: ChatGPT і Grok наводять близькі діапазони загальних військових втрат, тоді як DeepSeek прогнозує до мільйона загиблих, поранених і зниклих безвісти до кінця 2027 року.

Зазначимо, що це прогноз штучного інтелекту. Найбільша спільна теза — якщо інтенсивність війни збережеться, Україна й надалі платитиме за неї життями військових і цивільних.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що за словами експерта Світана, за півтора-два роки загине півтори-дві сотні тисяч українців.



