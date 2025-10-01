logo_ukra

Війна не закінчиться до смерті Путіна: Грибаускайте нажахала заявою
commentss НОВИНИ Всі новини

Війна не закінчиться до смерті Путіна: Грибаускайте нажахала заявою

Даля Грибаускайте вважає, що сталий мир в Україні неможливий без змін у Росії.

1 жовтня 2025, 14:15
Автор:
avatar

Клименко Елена

Стабільного миру в Україні не буде доти, доки Росія не відмовиться від своїх імперських амбіцій, переконана експрезидентка Литви Даля Грибаускайте. Її заяви цитує суспільний мовник LRT.

Війна не закінчиться до смерті Путіна: Грибаускайте нажахала заявою

Фото: з відкритих джерел

На думку Грибаускайте, справжній мир неможливий без глибинних змін у самій Росії. Вона наголошує, що агресивна політика Кремля не дозволяє говорити про довготривалу стабільність — лише про тимчасові перемир’я або паузи між новими конфліктами.

"Поки Москва не відмовиться від імперського мислення та агресивних дій, говорити про тривалий мир марно", — зазначила вона. 

Щодо Володимира Путіна, то, за її словами, нині він, можливо, й сам втратив розуміння кінцевої мети війни, однак шлях назад для нього вже закритий. "Він обрав війну — і, найімовірніше, не зверне з цього шляху до кінця свого життя", — заявила колишня очільниця Литви.

У цьому контексті вона вважає хибними будь-які надії на те, що Путіна можна "умиротворити".

Окрім того, Грибаускайте закликала НАТО жорстко реагувати на будь-які провокації, зокрема вторгнення у повітряний простір. За її словами, якщо візуально видно, що літак несе озброєння, — його слід збивати без вагань.

Нагадаємо, що раніше вона попереджала що  демонстрація слабкості в підтримці України може спровокувати Росію на дії проти країн-членів Альянсу. Грибаускайте активно виступала на підтримку України й брала участь у відповідних заходах у Литві. Вона двічі обиралася президенткою країни — у 2009 та 2014 роках.

Портал "Коментарі" писав, що посли ЄС можуть схвалити нові санкції проти Росії вже найближчими днями, заявив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у Twitter.



