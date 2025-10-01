Війна не закінчиться до смерті Путіна: Грибаускайте нажахала заявою

Стабільного миру в Україні не буде доти, доки Росія не відмовиться від своїх імперських амбіцій, переконана експрезидентка Литви Даля Грибаускайте. Її заяви цитує суспільний мовник LRT.

На думку Грибаускайте, справжній мир неможливий без глибинних змін у самій Росії. Вона наголошує, що агресивна політика Кремля не дозволяє говорити про довготривалу стабільність — лише про тимчасові перемир’я або паузи між новими конфліктами.

"Поки Москва не відмовиться від імперського мислення та агресивних дій, говорити про тривалий мир марно", — зазначила вона.

Щодо Володимира Путіна, то, за її словами, нині він, можливо, й сам втратив розуміння кінцевої мети війни, однак шлях назад для нього вже закритий. "Він обрав війну — і, найімовірніше, не зверне з цього шляху до кінця свого життя", — заявила колишня очільниця Литви.

У цьому контексті вона вважає хибними будь-які надії на те, що Путіна можна "умиротворити".

Окрім того, Грибаускайте закликала НАТО жорстко реагувати на будь-які провокації, зокрема вторгнення у повітряний простір. За її словами, якщо візуально видно, що літак несе озброєння, — його слід збивати без вагань.

Нагадаємо, що раніше вона попереджала що демонстрація слабкості в підтримці України може спровокувати Росію на дії проти країн-членів Альянсу. Грибаускайте активно виступала на підтримку України й брала участь у відповідних заходах у Литві. Вона двічі обиралася президенткою країни — у 2009 та 2014 роках.

