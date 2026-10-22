“Війна ближче до завершення, ніж будь-коли раніше”, але є нюанс: яку пастку Путін готує Трампу

Переговори у Росії американська сторона прокоментувала позитивно. Президент США Дональд Трамп навіть заявив, що “російсько-українська війна сьогодні ближче до завершення, ніж будь-коли раніше”. Однак є чимало нюансів.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Керівник політико-правових програм в Українському центрі суспільного розвитку Ігор Рейтерович зазначив, що не зовсім зрозуміло на чому ґрунтується ця заява Трампа. До того ж, як зазначив Трамп, поки не буде введено санкції проти РФ. Експерт припустив, що така політика буде продовжуватися як мінімум до проміжних виборів США. І зауважив, що результатів американських виборів чекають і у РФ.

“Вчорашня заява помічника Путіна Ушакова і потім Пєскова про те, що Росія готова відновити перемовини в 10-х числах листопада, це по факту своєрідний ляпас Трампу, оскільки це перемовини вже після виборів. Тобто росіяни хочуть подивитися на результати цих виборів, а потім робити висновки, наскільки вони можуть далі з Трампом та США співпрацювати щодо питань, пов'язаних з завершенням війни”, — зазначив він.

За його словами, залишається риторичним питання, чи розуміє це Трамп. Експерт зазначив, що складається ніби і Путін, Трамп, живуть у якісь своїй реальності.

“Ці реальності часто рухаються якимись паралельними шляхами, але, на жаль, перетинаються в контексті тиску на Україну, тому що заяви, які йдуть від американської сторони не надто приємні для нас”, — зауважив Рейтерович.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що, за словами експерта Рейтеровича, у США можуть спробувати замінити Зеленського.



