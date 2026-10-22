“Війна ближче до завершення, ніж будь-коли раніше”, але є нюанс: яку пастку Путін готує Трампу

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Кречмаровская Наталия
Переговори у Росії американська сторона прокоментувала позитивно. Президент США Дональд Трамп навіть заявив, що “російсько-українська війна сьогодні ближче до завершення, ніж будь-коли раніше”. Однак є чимало нюансів.
Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"
Керівник політико-правових програм в Українському центрі суспільного розвитку Ігор Рейтерович зазначив, що не зовсім зрозуміло на чому ґрунтується ця заява Трампа. До того ж, як зазначив Трамп, поки не буде введено санкції проти РФ. Експерт припустив, що така політика буде продовжуватися як мінімум до проміжних виборів США. І зауважив, що результатів американських виборів чекають і у РФ.
За його словами, залишається риторичним питання, чи розуміє це Трамп. Експерт зазначив, що складається ніби і Путін, Трамп, живуть у якісь своїй реальності.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що, за словами експерта Рейтеровича, у США можуть спробувати замінити Зеленського.