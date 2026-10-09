Віткофф і Кушнер полетять до Москви: Трамп пропонує "нові ідеї" щодо світу в Україні

Адміністрація президента США Дональда Трампа готує нові пропозиції для виходу з безвиході в переговорах про завершення російсько-української війни. Як повідомляє Axios, спецпредставник Стів Віткофф та зять американського лідера Джаред Кушнер мають обговорити ініціативи з українськими та європейськими представниками у Майамі 9 жовтня.

Стів Віткофф та Джаред Кушнер. Фото: з відкритих джерел

За даними видання, американська сторона прагне досягти дипломатичного прориву до проміжних виборів у США та настання зими, яка може ускладнити становище України. Одним із можливих напрямів переговорів називають часткове припинення вогню з відмовою від ударів по енергетичній інфраструктурі та зерновому сектору.

Україна, за інформацією Axios, вже висловила готовність розглянути такий варіант. Росія поки що не демонструє явного бажання прийняти пропозицію, а офіційних домовленостей щодо припинення бойових дій немає.

"Всі вони нервуються через майбутню зиму. Зима буде важкою, якщо війна не припиниться", — повідомило американське джерело виданню, пояснюючи прагнення Вашингтона виступити посередником між сторонами.

Напередодні зустрічі в Майамі Віткофф та Кушнер провели переговори з Трампом і представили йому останню версію американської пропозиції. Очікується, що обговорення з українською та європейською делегаціями триватимуть два дні. На порядку денному – гарантії безпеки для України, повоєнне відновлення країни та інші питання, пов'язані із завершенням війни.

За даними Axios, наприкінці жовтня американські представники можуть знову вирушити до Москви для переговорів із Володимиром Путіним. Однак цей візит поки що розглядається як можливий сценарій, а не підтверджена подія.

Український чиновник, на якого посилається видання, вважає, що вплинути на позицію Кремля можуть наближення проміжних виборів до США та зацікавленість Росії у скасуванні санкцій. У Києві, проте, зберігають скептицизм щодо готовності Москви до компромісу.

Головне питання залишається відкритим: чи зможуть нові ініціативи Вашингтона перетворитися на реальні домовленості чи переговори обмежаться обміном пропозиціями без припинення ударів.

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