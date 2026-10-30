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Висадка окупвнтів в Херсон: озвучено жорсткий сценарій наказу Путіна після режиму тиші

За словами Павла Нарожного, під час режиму тиші ворог може перекинути до міста додаткову техніку та підрозділи, щоб посилити обстріли Херсону

30 жовтня 2026, 10:45
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Клименко Елена

Загрози висадки російських військ у Херсоні наразі немає, однак після проведення гуманітарної місії в Олешках ворог може посилити обстріли міста. Такий сценарій є цілком реальним. Про це в ефірі Radio NV заявив засновник благодійної організації "Реактивна пошта", військовий експерт Павло Нарожний.

Висадка окупвнтів в Херсон: озвучено жорсткий сценарій наказу Путіна після режиму тиші

Фото: з відкритих джерел

За його словами, на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини вздовж Дніпра розташовані переважно невеликі села, значна частина яких зруйнована. Крім того, поблизу є Олешківська пустеля. Тому знайти місце для прихованого розміщення великої кількості військових і техніки росіянам непросто.

Нарожний зазначив, що фактично єдиною територією, де окупанти можуть облаштувати масштабну військову базу, є Олешки. За його словами, російські військові використовували місто саме з цією метою. Водночас там залишаються й українські цивільні, яким окупаційна влада не забезпечувала належної допомоги. 

Експерт нагадав, що під час режиму тиші жителі Херсона отримали можливість вільніше пересуватися містом. Раніше така можливість була суттєво обмежена через російські атаки безпілотниками, які полювали на цивільних.

Водночас повноцінний наступ на Херсон Нарожний вважає малоймовірним. Для цього російським військам довелося б форсувати Дніпро, переправити підрозділи на підконтрольний ЗСУ берег, закріпитися там і побудувати міст для перекидання підкріплення. Провести таку операцію під українськими обстрілами надзвичайно складно.

"Наступ на Херсон організувати практично нереально, адже росіянам потрібно перейти річку. А ось значно посилити удари по місту вони можуть, підтягнувши артилерію, завізши велику кількість дронів та операторів", — пояснив експерт. 

Портал "Коментарі" вже писав, що мііністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен провела переговори з державним секретарем США Марко Рубіо. Сторони обговорили війну Росії проти України, а також підписали низку документів щодо співпраці у сфері ресурсів і технологій. Про це очільниця фінського МЗС повідомила у соціальній мережі X.



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