Вибухи у Львові: реактивні дрони налетіли на місто - що відомо про атаку

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Slava Kot
У Львові та області 20 жовтня оголошували повітряну тривогу через загрозу реактивних безпілотників. У місті чули вибухи, а сили протиповітряної оборони працювали по повітряних цілях. Наслідки атаки наразі уточнюють.
Вибухи у Львові
Рух ворожих реактивних дронів над Львівщиною фіксували ще вночі. Перші повідомлення про загрозу близько опівночі оприлюднив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. Упродовж ранку повітряну тривогу в регіоні оголошували повторно.
За повідомленнями обласної влади, безпілотники рухалися різними напрямками. Серед населених пунктів, поблизу яких фіксували загрозу, були Рудно, Радехів, Сокаль, Шептицький, Добротвір та інші.
Нова повітряна тривога пролунала о 11:33. О 12:02 Максим Козицький повідомив про високу загрозу для Львова. Міський голова Андрій Садовий також закликав мешканців негайно перейти в безпечні місця.
За кілька хвилин очільник Львівської ОВА повідомив про роботу протиповітряної оборони. Після цього мешканці Львова та околиць, зокрема району Зубри, чули вибухи. Також надходили повідомлення про перепади електропостачання в місті. Чи пов’язані вони безпосередньо з атакою дронів, наразі невідомо.
Станом на момент публікації новини офіційної інформації про наслідки атаки реактивних дронів на Львів, можливі пошкодження інфраструктури чи постраждалих не було оприлюднено місцевою владою.