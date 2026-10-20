Вибухи у Львові: реактивні дрони налетіли на місто - що відомо про атаку

У Львові та області 20 жовтня оголошували повітряну тривогу через загрозу реактивних безпілотників. У місті чули вибухи, а сили протиповітряної оборони працювали по повітряних цілях. Наслідки атаки наразі уточнюють.

Вибухи у Львові

Рух ворожих реактивних дронів над Львівщиною фіксували ще вночі. Перші повідомлення про загрозу близько опівночі оприлюднив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. Упродовж ранку повітряну тривогу в регіоні оголошували повторно.

За повідомленнями обласної влади, безпілотники рухалися різними напрямками. Серед населених пунктів, поблизу яких фіксували загрозу, були Рудно, Радехів, Сокаль, Шептицький, Добротвір та інші.

Нова повітряна тривога пролунала о 11:33. О 12:02 Максим Козицький повідомив про високу загрозу для Львова. Міський голова Андрій Садовий також закликав мешканців негайно перейти в безпечні місця.

"Увага! 3 ворожі дрони рухаються в напрямку Львова. Негайно перейдіть у безпечне місце та залишайтеся там до відбою!" — написав Садовий.

За кілька хвилин очільник Львівської ОВА повідомив про роботу протиповітряної оборони. Після цього мешканці Львова та околиць, зокрема району Зубри, чули вибухи. Також надходили повідомлення про перепади електропостачання в місті. Чи пов’язані вони безпосередньо з атакою дронів, наразі невідомо.

Станом на момент публікації новини офіційної інформації про наслідки атаки реактивних дронів на Львів, можливі пошкодження інфраструктури чи постраждалих не було оприлюднено місцевою владою.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що російський дрон збили поблизу Львова вранці 19 жовтня. У селі Зубра уламки пошкодили 11 будинків, гараж і 8 автомобілів