Велика помилка: Зеленський відреагував на скандальне рішення Маска щодо України

Президент України Володимир Зеленський розкритикував рішення SpaceX обмежити швидкість руху терміналів Starlink, які використовують українські військові. Президент назвав цей крок "великою помилкою" та закликав Ілона Маска відновити повноцінну роботу супутникового зв’язку. За словами Зеленського, обмеження можуть призвести до людських втрат.

Зеленський розкритикував обмеження Starlink для ЗСУ

Володимир Зеленський в інтерв’ю журналісту Пірсу Моргану відреагував на рішення компанії Starlink щодо обмеження швидкості в Україні.

"Рішення обмежити швидкість руху з використанням Starlink для України є великою помилкою. Воно призведе до багатьох людських втрат. Тому моє послання Ілону Маску полягає в тому, що я дуже сподіваюся, що це лише помилка. Можливо, якась серйозна технічна проблема, я не знаю. Але ми закликаємо відновити його роботу", — заявив Зеленський.

Про проблеми з роботою терміналів у ніч на 14 жовтня повідомив фахівець із військових радіотехнологій Сергій Бескрестнов, відомий під позивним Флеш. За його словами, SpaceX обмежила швидкість руху терміналів приблизно до 161 км/год, через що українські Сили оборони не змогли виконати частину завдань.

Згодом колишній радник міністра оборони Сергій Стерненко повідомив про посилення обмежень: за його даними, зв’язок починає зникати вже за швидкості безпілотника 60–70 км/год. Бескрестнов також попередив про вплив змін на фронтову логістику, далекі місії та застосування дронів-перехоплювачів проти реактивних "Шахедів".

Компанія SpaceX публічно не пояснила причин запровадження обмежень.

Нагадаємо, що після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році термінали Starlink стали важливим засобом зв’язку для українських військових, лікарень і державних установ. Водночас Ілон Маск раніше виступав проти використання системи для окремих військових операцій. 11 жовтня бізнесмен також підтримав критику Дональда Трампа на адресу України. У соцмережі X Маск написав, що Зеленський "зайшов надто далеко".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський різко висловився про Трампа.