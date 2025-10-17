logo_ukra

Вбивча зброя США для покарання Путіна таки буде в Україні: на Заході розкрили нюанс
Вбивча зброя США для покарання Путіна таки буде в Україні: на Заході розкрили нюанс

Сторони обговорюють співпрацю в галузі безпеки й енергоресурсів.

17 жовтня 2025, 07:40
Автор:
Клименко Елена

Напередодні зустрічі між президентами Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом у Вашингтоні, Київ готує нову ініціативу співпраці зі США у сфері оборонних технологій. Як повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі з перебігом перемовин, Україна запропонує Сполученим Штатам спільне виробництво безпілотників.

Вбивча зброя США для покарання Путіна таки буде в Україні: на Заході розкрили нюанс

Фото: з відкритих джерел

За інформацією видання, йдеться про запуск виробництва українських дронів на американській або європейській території з подальшим постачанням цих систем до армії США.

"Ми ведемо переговори щодо унікального партнерства з обміну технологіями, яке відкриє для США доступ до передових українських дронів. Це не лише стратегічно важливо для України, але й посилить безпеку самих Сполучених Штатів та їхніх союзників", — заявила посол України у США Ольга Стефанішина. 

Окрім безпілотників, обговорення стосуватиметься і теми енергетики. Україна зацікавлена у постачанні американського скрапленого газу (LNG), аби компенсувати втрати енергетичної інфраструктури, завдані останніми російськими обстрілами. За словами джерел Bloomberg, Київ пропонує США взаємовигідну модель: зброя та енергоносії в обмін на доступ до українських військових розробок, які вже успішно застосовуються на полі бою.

Також українська сторона порушила питання розширення співпраці з американським бізнесом. Зокрема, йдеться про можливість використання українських підземних газосховищ для зберігання американського LNG з метою подальшого експорту до Європи на вигідних умовах.

Портал "Коментарі" вже писав, що Росія зазнала значно більших збитків від військових атак України, ніж від економічних санкцій, введених західними країнами. Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов під час Київського міжнародного економічного форуму.



Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-10-16/zelenskiy-appeals-to-trump-for-weapons-with-a-menu-of-sweeteners?srnd=homepage-europe
