Дипломатичні турбулентності навколо російсько-української війни знову виводять на порядок денний найскладніші питання національної безпеки. На тлі внутрішньополітичних процесів у США та зростаючої прагматичності західних еліт у геополітичних колах усе частіше лунають сигнали про можливу зміну стратегії партнерів. Чи опиниться Київ перед жорстким вибором між вимушеним перемир’ям та продовженням виснажливого протистояння? Портал "Коментарі" дізнавався думку штучного інтелекту з цього приводу.

Фото: портал "Коментарі"

За версією чат-боту ChatGPT, Сполучені Штати можуть наполягати на запровадженні режиму припинення вогню, обмеженні атак на енергетичні об’єкти та розширенні переговорного процесу між Києвом і Москвою. Однак наразі немає підстав стверджувати, що Вашингтон уже визначив остаточні вимоги до України. Для української влади ключовим завданням має стати досягнення домовленостей, які передбачатимуть дієві гарантії безпеки, збереження боєздатності ЗСУ та недопущення примусового юридичного визнання окупованих територій частиною Росії. Без цих умов навіть формальне припинення бойових дій не гарантуватиме стабільного миру.

Головний ризик полягає в тому, що Росія може використати перемир’я для відновлення військового потенціалу, перегрупування підрозділів і підготовки до нових наступальних операцій. У такому разі Україна ризикує опинитися перед повторною загрозою, але вже в менш вигідному стратегічному становищі. Водночас повна відмова від переговорів також не обов’язково допоможе покращити ситуацію на фронті чи наблизити завершення війни.

Чат-бот Grok вважає, що найімовірніші вимоги адміністрації Дональда Трампа до України можуть стосуватися кількох ключових питань. Зокрема, Вашингтон може наполягати на замороженні бойових дій уздовж нинішньої лінії фронту, що означатиме відкладення спроб повернути окуповані території військовим шляхом. Ще одним пунктом потенційних домовленостей може стати енергетичне перемир’я з обмеженням українських ударів по російських нафтопереробних заводах.

Якщо українська влада не погодиться на запропонований формат, Вашингтон потенційно може переглянути масштаби військової допомоги, зокрема постачання систем протиповітряної оборони та боєприпасів. Для України це створило б додаткові труднощі напередодні зими й могло б ускладнити утримання позицій на фронті. Володимир Зеленський, зі свого боку, наголошує на необхідності справедливого миру без капітуляції та втрати державного суверенітету.

Чат-бот Gemini переконаний, що імовірність того, що Україна постане перед складним вибором між перемир’ям і продовженням бойових дій, залишається значною, адже США є одним із ключових джерел військової та фінансової підтримки Києва. Головним інструментом впливу Вашингтону можуть стати обсяги й темпи постачання озброєнь. Якщо адміністрація Дональда Трампа вирішить прискорити дипломатичне врегулювання, Україна може зіткнутися з посиленням тиску щодо прийняття певних умов припинення вогню. При цьому вимоги США, ймовірно, подаватимуться як пошук компромісу та можливість зупинити кровопролиття.

Серед потенційних умов можуть бути замороження бойових дій уздовж фактичної лінії фронту, відкладення питання повернення окупованих територій і перехід до тривалих переговорів. Натомість замість перспективи швидкого вступу до НАТО Києву можуть запропонувати двосторонні безпекові домовленості або модель довгострокової військової підтримки за аналогією з Ізраїлем.

Таким чином, усі три моделі ШІ переконані, що для України вирішальним має бути не формальне припинення вогню, а умови, на яких його досягнуть. На мою думку, Київ не повинен відкидати перемир’я, але й не має погоджуватися на домовленості, які залишать країну беззахисною перед новим нападом. Головним критерієм будь-якої угоди повинні стати реальні гарантії безпеки, взаємне дотримання припинення вогню та збереження права України самостійно визначати своє майбутнє.

Портал "Коментарі" вже писав, що європейські лідери побоюються нового загострення відносин між Україною та Сполученими Штатами й закликають Володимира Зеленського бути стриманішим у публічних заявах.