В Раді дали шокуючий прогноз: ефективність ППО може впасти до 30%

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Кречмаровская Наталия
Рішення президента США Дональда Трампа щодо угоди з РФ викликала чимало критики. Українці були шоковані таким поворотом американського лідера. Президент України Володимир Зеленський вказав на слабкість Трампа. А тим часом Трамп вчергове заявив, що Україна не може бити по російських НПЗ. Уже з’являється інформація, що США може припинити надавати Україні розвіддані та продавати для України зброю.
Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Олексій Гончаренко зазначив, що заяви Трампа та Зеленського, дострокове завершення переговорів вказує на розвиток нового скандалу, яких, зауважив, і так було вже немало. Однак, за його словами, головне в тому, що США виживуть без України і зовсім легко. А ось Україні без США буде дуже складно вижити в умовах, коли Росія атакує, підкреслив політик. Він вказав на загрозливі перспективи.
За його словами, наразі допомога не мільярди і не десятки мільярдів, як це було за часів Байдена, але, наголосив, це все ще великі гроші.
За словами нардепа, виявилося, що американці довго просили Зеленського не бити по російських НПЗ.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, як військовий Сазонов пояснив відмову Кремля встановити перемир'я для проведення виборів в Україні.