В Раді дали шокуючий прогноз: ефективність ППО може впасти до 30%

Рішення президента США Дональда Трампа щодо угоди з РФ викликала чимало критики. Українці були шоковані таким поворотом американського лідера. Президент України Володимир Зеленський вказав на слабкість Трампа. А тим часом Трамп вчергове заявив, що Україна не може бити по російських НПЗ. Уже з’являється інформація, що США може припинити надавати Україні розвіддані та продавати для України зброю.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олексій Гончаренко зазначив, що заяви Трампа та Зеленського, дострокове завершення переговорів вказує на розвиток нового скандалу, яких, зауважив, і так було вже немало. Однак, за його словами, головне в тому, що США виживуть без України і зовсім легко. А ось Україні без США буде дуже складно вижити в умовах, коли Росія атакує, підкреслив політик. Він вказав на загрозливі перспективи.

“До цього часу Америка дає нам дані розвідки, які ніхто не може замінити. Якщо цих даних не буде, ефективність нашої ППО навіть з нинішніх 70-80% впаде там до 30-40%. Ми розуміємо, як ми живемо при 70-80%, а що таке 30-40%? Дотепер ми користуємось американською зброєю. До цього часу на цю зброю США навіть гроші виділяють. От нещодавно в бюджеті теж були сотні мільйонів доларів на військову допомогу Україні безплатно”, — пояснив політик.

За його словами, наразі допомога не мільярди і не десятки мільярдів, як це було за часів Байдена, але, наголосив, це все ще великі гроші.

“І зброю … ніхто не зможе ракету до системи Patriot передати без згоди США, тому що це американська зброя”, — пояснив парламентар.

За словами нардепа, виявилося, що американці довго просили Зеленського не бити по російських НПЗ.

"І замість того, щоб це розміняти на те, щоб Росія припинила бити по наших енергооб'єктах та по наших портах, нічого цього зроблено не було. Врешті-решт Трамп взагалі домовляється з Путіним напряму. Ну а тепер по потяг поїхав без нас”, — підкреслив Гончаренко.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, як військовий Сазонов пояснив відмову Кремля встановити перемир'я для проведення виборів в Україні.



