Усі надії на Patriot виявилися міфом: владу присоромили через тотальний провал стратегії у війні

Сподівання на швидке завершення війни шляхом домовленостей із Кремлем поки не мають реальних підстав. Таку думку висловив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський, який вважає, що російське керівництво не розглядає переговори як інструмент завершення війни, адже саме війна є фундаментом існування нинішньої політичної системи РФ.

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"Ви просуваєте хибну ідею, що Путін колись погодиться на переговори. Війна є способом існування путінського режиму", – наголосив експерт.

На його переконання, головним завданням України має стати не очікування політичних компромісів, а системне послаблення військових можливостей противника. Лише істотне виснаження російської армії, вважає Грабський, здатне змусити Кремль змінити свої плани.

"Єдине, що ми можемо зробити, – це просто знищити військовий потенціал Путіна настільки, щоб він не мав можливості продовжувати цю війну", – зазначив він.

Особливу увагу експерт приділив розвитку української ракетної програми. За його словами, далекобійне озброєння необхідне не лише для відповіді на російські атаки, а й для випереджувального ураження пускових установок, складів боєприпасів, командних пунктів і логістичних вузлів.

"Нам потрібна балістична зброя для того, щоб уражати пускові установки, наносити удари по інфраструктурі противника", – пояснив Грабський.

Водночас він застеріг від надмірних очікувань щодо систем протиповітряної оборони. За словами військового експерта, навіть найбільш сучасні комплекси не здатні забезпечити повний захист від масованих ракетних атак.

"Обороною війну не виграєш. Треба нарощувати нашу балістичну складову для того, щоб наносити попереджувальні удари і знищувати бойовий потенціал противника", – підкреслив він.

Коментуючи питання постачання Україні додаткових ракет Patriot, Грабський зазначив, що вирішальне значення має не лише кількість перехоплювачів.

"Можна накопичити тисячі ракет Patriot, але не існує системи, яка гарантує стовідсоткове збиття", – сказав експерт.

Портал "Коментарі" вже писав, що У Вашингтоні дедалі частіше лунають заклики переглянути склад американської переговорної групи, яка займається питаннями війни в Україні та врегулювання конфлікту навколо Ірану. Політолог Ігор Рейтерович вважає, що причиною таких дискусій стала відсутність відчутних результатів нинішньої дипломатичної стратегії.