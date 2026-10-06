Унікальне спасіння на Донеччині: літня жінка звернулася по допомогу до робота (ВІДЕО)

Неймовірна історія порятунку людей розгорнулася у прифронтовій зоні Донецької області в межах тривалої військової операції "Вівальді". Мешканка одного із сіл неподалік Лимана зуміла вийти на прямий зв'язок із підрозділами ЗСУ через український наземний роботизований комплекс (НРК). Оператор безпілотної платформи вчасно почув звернення жінки, що дозволило захисникам розробити план евакуації та успішно вивезти з-під обстрілів чотирьох цивільних громадян.

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Деталями цієї унікальної гуманітарної місії з журналістами проєкту "Донбас Реалії" поділився виконувач обов’язків командира 3-го батальйону у складі 21-го окремого протитанкового батальйону спеціального призначення (ОПБпС) KRAKEN із позивним "Грек".

Військовий розповів, що ситуація на місці вимагала екстрених дій через критичний стан однієї з мешканок.

"Одна з жінок зазнала проникливих поранень, — зазначає командир, — і, відповідно, їй потрібно було надати нормальну медичну допомогу".

За словами "Грека", підрозділ евакуював дві літні пари. Опинившись під загрозою для життя та отримавши важкі травми, селяни чітко усвідомили, що залишатися в зоні бойових дій більше не мають сили. Самі постраждалі зрештою ухвалили тверде рішення, що "в тих умовах вони не можуть залишатися вже, і треба їхати".

Командування батальйону ретельно прорахувало маршрут. Одразу після того, як наземний робот виконав своє основне логістичне завдання з підвезення забезпечення для передових бойових позицій, техніку задіяли для вивезення людей. Усіх чотирьох пенсіонерів успішно доправили в безпечну тилову зону, де поранена жінка нарешті отримала кваліфікований медичний догляд.

Варто зауважити, що сама операція "Вівальді" на півночі Донеччини тривалий час відбувалася в режимі суворої секретності. Українське командування тримало повну інформаційну тишу навколо цих дій протягом кількох місяців, і лише в середині вересня військові вперше офіційно підтвердили її проведення та почали ділитися першими деталями унікальних операцій.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що на Сумщині жінка допомогла військовим евакуювати постраждалий НРК.