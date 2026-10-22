Україну змусять погодитися на найгірші поступки РФ: журналіст попередтв про страшний удар Трампа і Путіна



















Росія та США можуть посилити тиск на Україну, щоб домогтися домовленостей про припинення бойових дій на умовах, які влаштують Кремль. Президент США Дональд Трамп зацікавлений у дипломатичному результаті, який дозволив би йому продемонструвати власну роль у завершенні війни. Про це заявив журналіст і публіцист Віталій Портников, аналізуючи переговорні контакти представників Вашингтону з російським керівництвом.

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За оцінкою журналіста, для Трампа важливо отримати результат у найближчі місяці, зокрема напередодні політичних подій у США. Водночас Путін може використовувати переговорний процес у власних інтересах — не обов’язково для реального завершення війни, а й для затягування часу та уникнення додаткового тиску з боку Заходу.

"Тепер на Україну, щоб вона погодилася більше на якісь російські вимоги, ніж могла б погодитися, будуть тиснути і Путін, і Трамп одночасно", — застеріг Портников.

На його думку, американський президент має обмежені можливості впливати на Москву, тому основний тиск може бути спрямований саме на Київ. Однак це не означає, що Кремль готовий до справжнього компромісу: російська влада може висувати неприйнятні для України умови, створюючи видимість переговорного прогресу.

Портников наголосив, що сам факт переговорів ще не свідчить про готовність Росії завершити війну.

"Ми не знаємо справжніх намірів Путіна. Він може думати не про угоду, а якраз про виставлення Росією таких умов для України, які не будуть прийнятні для української влади", — зазначив журналіст.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що Словаччина готується відновити економічну співпрацю з Росією, призупинену після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.