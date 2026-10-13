Україну змусять дозволити Путіну продовжувати жорстку війну: розкрито небезпечний план Трампа



















Україна може опинитися під тиском через прагнення президента США Дональда Трампа домогтися домовленостей із Росією щодо припинення або обмеження ударів по окремих об’єктах. Таку версію озвучив співзасновник Агентства моделювання ситуацій, політтехнолог Олексій Голобуцький, аналізуючи можливі наслідки контактів Вашингтону, Києва та Москви.

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За словами експерта, не можна виключати, що Україна могла погодитися тимчасово не атакувати російські нафтопереробні заводи до 3 листопада — дати проміжних виборів у США. Натомість Росія, за його припущенням, могла пообіцяти утримуватися від ударів по великих енергетичних об’єктах України.

Водночас Голобуцький наголосив, що цю версію ще потрібно перевірити за реальними діями сторін. У наданому коментарі він не навів доказів укладення такої угоди, тому говорити про підтверджені домовленості наразі не можна.

"Ми це перевіримо сьогодні, завтра, післязавтра", — заявив політтехнолог, пояснюючи, що подальший розвиток подій може дати змогу оцінити, чи існують певні обмеження щодо ударів.

Експерт також звернув увагу на мінливість заяв американського президента. На його думку, зміна риторики Трампа не означає, що його вплив на відносини з Україною зменшився. Навіть можливі зміни в Конгресі США не гарантують автоматичного поліпшення двосторонніх відносин.

"Він залишається президентом Сполучених Штатів і при бажанні він може псувати, скажемо так, стосунки з Україною і далі і блокувати рішення і Конгресу, і Сенату", — наголосив Голобуцький.

Портал "Коментарі" вже писав, що результати проміжних виборів до Конгресу США можуть обмежити можливості президента Дональда Трампа впливати на політику щодо України та Росії. Водночас навіть імовірна втрата республіканцями контролю над однією чи обома палатами американського парламенту не означатиме автоматичного збільшення військової допомоги Києву. Таку думку висловив політолог Олег Саакян.