Україну змушують до найгіршого варіанту миру: у Раді рознесли візит Кушнера і Віткоффа

Представники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер після переговорів у Москві нібито привезли до Києва оновлений варіант умов можливого мирного врегулювання. За твердженням народної депутатки Анни Скороход, нові пропозиції виявилися жорсткішими для України, ніж ті, які обговорювалися раніше. Про це вона розповіла в інтерв'ю на каналі "Дикий LIVE".

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За словами Скороход, результати московського візиту американських представників складно назвати дипломатичним проривом. Нардепка стверджує, що після контактів із російською стороною до переліку можливих умов додалися нові вимоги до Києва.

"Це був не те, що не прорив, вони приїхали з ще гіршими умовами, ніж ми мали до", — заявила Скороход.

Як пояснила депутатка, раніше серед умов нібито не було вимог щодо внесення змін до Конституції України та визнання територій, однак тепер, за її інформацією, ці питання з'явилися у пропозиціях.

"Умови гірші привезли: якщо раніше не вимагалося змін до Конституції та визнання територій, то зараз цього потребують", — сказала вона.

Водночас Скороход не уточнила, про які саме конституційні зміни може йтися та яких територій стосується питання визнання. За її словами, існують й інші деталі запропонованих домовленостей, однак розкривати їх публічно вона не готова.

Депутатка пояснила це тим, що отримала відповідні відомості неофіційним шляхом, тому не хоче оприлюднювати всі подробиці.

Портал "Коментарі" вже писав, що напередодні холодів Україна може отримати суттєве посилення протиповітряної оборони, критично важливе для захисту енергетики від російських атак. Європейська комісія погодила українську заявку на фінансування закупівлі ракет-перехоплювачів для комплексів Patriot коштом кредитної програми ЄС обсягом 90 млрд євро.