Наприкінці року Україна може зіткнутися з посиленням дипломатичного тиску щодо пошуку шляхів завершення війни з Росією. Міжнародні партнери можуть активізувати переговори, прагнучи досягти політичного результату та визначити подальші перспективи врегулювання конфлікту. Водночас позиції Києва й Москви залишаються принципово різними, а питання територій, гарантій безпеки та припинення бойових дій не мають простих рішень. Чи спробують союзники підштовхнути президента Володимира Зеленського до поступок заради перемир’я? І чи вдасться Україні відстояти власні умови, не втративши міжнародної підтримки? Портал "Коментарі" дізнавався думку штучного інтелекту з цього приводу.

Фото: портал "Коментарі"

Чат-бот Gemini переконаний, що одним із чинників можливого посилення дипломатичного тиску на Україну може стати прагнення окремих міжнародних партнерів продемонструвати відчутний прогрес у переговорах щодо завершення війни. Чим довше тривають бойові дії, тим активніше політики шукатимуть способи знизити їхню інтенсивність, навіть якщо запропоновані рішення не гарантуватимуть остаточного врегулювання конфлікту. Тому наприкінці року можна очікувати активізації дипломатичних ініціатив, зокрема пропозицій щодо припинення вогню, заморожування фронту або проведення нових переговорів.

Попри можливі ризики, Україна залишається ключовою стороною переговорного процесу, а домовленості без її згоди навряд чи матимуть міцну основу. Однак затягування війни та перемикання міжнародної уваги на інші кризи можуть спонукати деяких союзників наполегливіше закликати Київ до компромісів. Ідеться не лише про територіальне питання, а й про механізми припинення бойових дій, гарантії безпеки та тимчасовий статус окупованих земель. За таких обставин головним завданням української влади буде зберегти підтримку партнерів і водночас захистити національні інтереси.

Чат-бот Grok попереджає, що є кілька чинників, які можуть сприяти посиленню дипломатичного тиску на Україну наприкінці року. Передусім ідеться про зимовий період та загрози для енергетичної інфраструктури. Якщо російські удари призведуть до тривалих відключень електроенергії та погіршення гуманітарної ситуації, серед західних партнерів може посилитися прагнення якнайшвидше домогтися припинення бойових дій. Додатковим чинником стане політична ситуація у США: Дональд Трамп може бути зацікавлений у демонстрації конкретних результатів дипломатії, що здатне посилити тиск на Київ задля досягнення домовленостей.

Водночас певні європейські лідери також можуть активніше виступати за пошук компромісних рішень, особливо якщо війна затягуватиметься, а міжнародна увага переключатиметься на інші проблеми. Якщо Вашингтон наполягатиме на поступках у питаннях територій або майбутнього статусу України, частині європейських партнерів буде складніше сформувати спільну позицію проти таких пропозицій.

Чат-бот Gemini вважає, що імовірність посилення дипломатичного тиску на Україну наприкінці року залишається суттєвою через сукупність міжнародних і внутрішньополітичних чинників у країнах-союзниках. Західні лідери змушені враховувати виборчі процеси, бюджетні обмеження та настрої власних громадян щодо подальшої допомоги Києву. Наприкінці року також формуються фінансові плани на наступний період, що може створити додаткові можливості для політичних дискусій про умови продовження військової та економічної підтримки України. За таких обставин переговори про завершення війни можуть активізуватися, а пошук компромісів — стати одним із пріоритетів окремих партнерів.

Імовірно, можливий тиск відбуватиметься переважно за зачиненими дверима — через дипломатичні консультації та пропозиції щодо припинення вогню, заморожування конфлікту або фіксації лінії зіткнення. Частина союзників може прагнути знизити інтенсивність бойових дій і перевести війну в більш контрольовану фазу. Для України це стане випробуванням здатності самостійно визначати умови врегулювання.

Таким чином, усі три моделі ШІ переконані, що наприкінці року Україна справді може зіткнутися з посиленням дипломатичної активності та новими спробами схилити сторони до переговорів. Водночас це зовсім не означає неминучість жорстких ультиматумів чи примусу до невигідних рішень. Найбільш імовірний сценарій полягає у зростанні кількості пропозицій щодо компромісних форматів врегулювання конфлікту. Для Києва головним викликом залишиться здатність зберегти підтримку союзників, не втрачаючи власної переговорної позиції. Саме тому дипломатичний фронт наприкінці року може стати не менш важливим, ніж події безпосередньо на полі бою.

Портал "Коментарі" вже писав, що запропонована мирна угода між Україною та Росією може не забезпечити завершення війни, а натомість відкрити для Москви нові економічні перспективи.