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Україну свідомо змушують підписати найгірший варіант капітуляції: розкрито страшнеу зраду США

Дипломат Роман Безсмертний вважає, що підхід американських переговорників до війни РФ проти України був надто схожим на бізнес-торг

17 вересня 2026, 08:20
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Клименко Елена








Дипломат Роман Безсмертний різко розкритикував підхід Джареда Кушнера та Стіва Віткоффа до переговорів щодо припинення війни Росії проти України. На його думку, матеріали, оприлюднені американськими медіа, ставлять під сумнів не лише професійну підготовку переговорників, а й їхню мотивацію.

Україну свідомо змушують підписати найгірший варіант капітуляції: розкрито страшнеу зраду США

Фото: з відкритих джерел

Безсмертний звернув увагу на описаний у The New Yorker підхід Кушнера до дипломатії, за якого політичні домовленості порівнюються з операціями з нерухомістю.

"Коли вони почали працювати над темою російської агресії в Україні, обидва дуже мало розуміли цю війну. Вони думали, що це угода з нерухомості. Схоже, вони не розуміють, що це війна, а не торгівля", — заявив дипломат, переказуючи наведені у матеріалі оцінки американських посадовців.

Особливе занепокоєння Безсмертного викликав запропонований переговорниками варіант мирного плану, який, за його словами, передбачав значні поступки з боку Києва. 

"Після зустрічей з делегаціями обох сторін Кушнер і Віткофф представили мирний план, який вимагав від України погодитися майже на всі вимоги Росії: поступитися територіями, пообіцяти ніколи не вступати до НАТО і радикально скоротити армію", — зазначив Безсмертний.

Дипломат також пов'язує переговорну активність Кушнера та Віткоффа з їхніми бізнес-інтересами. Водночас твердження про можливий обмін політичних рішень на комерційні домовленості є предметом звинувачень та заперечень: як зазначав сам Безсмертний, представник Кушнера заперечував таку версію. 

"Треба чітко зазначити: цей чоловік насправді використовує переговорний процес не заради переговорів, а заради заробітку. Мирні, так звані, переговори були лише прикриттям", — підсумував Безсмертний. 

Портал "Коментарі" вже писав, що міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров знову виступив із жорсткою заявою на адресу європейських країн, заговоривши про можливий прямий військовий конфлікт. Російський дипломат заявив, що Москва нібито не планує нападати на Європу, однак у разі атаки на територію РФ війна, за його словами, матиме зовсім інший характер і буде "дуже короткою". Заяву Лавров зробив 16 вересня під час виступу на Міжнародному фестивалі молоді.



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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=JiwEdnCmU5I
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