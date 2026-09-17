Україну свідомо змушують підписати найгірший варіант капітуляції: розкрито страшнеу зраду США



















Дипломат Роман Безсмертний різко розкритикував підхід Джареда Кушнера та Стіва Віткоффа до переговорів щодо припинення війни Росії проти України. На його думку, матеріали, оприлюднені американськими медіа, ставлять під сумнів не лише професійну підготовку переговорників, а й їхню мотивацію.

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Безсмертний звернув увагу на описаний у The New Yorker підхід Кушнера до дипломатії, за якого політичні домовленості порівнюються з операціями з нерухомістю.

"Коли вони почали працювати над темою російської агресії в Україні, обидва дуже мало розуміли цю війну. Вони думали, що це угода з нерухомості. Схоже, вони не розуміють, що це війна, а не торгівля", — заявив дипломат, переказуючи наведені у матеріалі оцінки американських посадовців.

Особливе занепокоєння Безсмертного викликав запропонований переговорниками варіант мирного плану, який, за його словами, передбачав значні поступки з боку Києва.

"Після зустрічей з делегаціями обох сторін Кушнер і Віткофф представили мирний план, який вимагав від України погодитися майже на всі вимоги Росії: поступитися територіями, пообіцяти ніколи не вступати до НАТО і радикально скоротити армію", — зазначив Безсмертний.

Дипломат також пов'язує переговорну активність Кушнера та Віткоффа з їхніми бізнес-інтересами. Водночас твердження про можливий обмін політичних рішень на комерційні домовленості є предметом звинувачень та заперечень: як зазначав сам Безсмертний, представник Кушнера заперечував таку версію.

"Треба чітко зазначити: цей чоловік насправді використовує переговорний процес не заради переговорів, а заради заробітку. Мирні, так звані, переговори були лише прикриттям", — підсумував Безсмертний.



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