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Україну штовхають до найстрашнішої пастки: експерт зробив гучну заяву про фатальну поступку Путіну

Олексій Голобуцький вважає, що вихід України з Донбасу не гарантуватиме завершення війни, а може запустити нові небезпечні процеси

14 вересня 2026, 08:30
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Клименко Елена

Співзасновник Агентства моделювання ситуацій, політтехнолог Олексій Голобуцький застеріг від сприйняття можливого виходу українських військ із Донбасу як простого шляху до припинення війни. За його словами, у нинішній американській дипломатичній логіці може простежуватися підхід, за якого територіальна поступка з боку Києва розглядається як крок, після якого нібито мають швидко розпочатися реальні переговори та з'явитися шанс на угоду.

Україну штовхають до найстрашнішої пастки: експерт зробив гучну заяву про фатальну поступку Путіну

Фото: з відкритих джерел

Експерт переконаний, що такий сценарій може виявитися значно небезпечнішим, ніж здається. Він наголосив, що для Володимира Путіна контроль над територіями не є кінцевою метою війни. За оцінкою політолога, Кремль прагне значно більшого — фактичного знищення України як незалежної держави та її повернення під російський вплив.

"Путіну начхати на цю територію. Йому це потрібно, щоб щось показати", — заявив Голобуцький.

Особливо небезпечними, на його думку, можуть стати процеси, які почнуться вже після потенційного виходу ЗСУ з Донбасу. Експерт звернув увагу, що питання реальних гарантій безпеки залишається відкритим, тоді як Росія може використати паузу для підготовки нових дій.

"Якщо Україна виходить з Донбасу, включаються такі процеси, які американці навіть не можуть передбачити", — зазначив політтехнолог. 

Голобуцький також припустив, що на старті переговорного процесу Вашингтон може піти на послаблення частини власних санкцій проти РФ. У такому разі, вважає він, важелі тиску на Москву можуть ослабнути саме тоді, коли Росія отримає можливість продовжувати війну та чекати подальшого виснаження України.

Портал "Коментарі" вже писав, що поява в України власних балістичних і далекобійних ракет стане серйозним посиленням можливостей ЗСУ та дозволить завдавати Росії значно болючіших ударів у відповідь. Однак розраховувати, що саме ця зброя змусить Кремль припинити війну, не варто. Таку думку висловив засновник компанії-виробника оборонної продукції First Contact та учасник бойових дій Валерій Боровик у проєкті "Тепер головне" на Еспресо.



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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=YbMxJe4WqQw&t=1s
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