Україну штовхають до найстрашнішої пастки: експерт зробив гучну заяву про фатальну поступку Путіну

Співзасновник Агентства моделювання ситуацій, політтехнолог Олексій Голобуцький застеріг від сприйняття можливого виходу українських військ із Донбасу як простого шляху до припинення війни. За його словами, у нинішній американській дипломатичній логіці може простежуватися підхід, за якого територіальна поступка з боку Києва розглядається як крок, після якого нібито мають швидко розпочатися реальні переговори та з'явитися шанс на угоду.

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Експерт переконаний, що такий сценарій може виявитися значно небезпечнішим, ніж здається. Він наголосив, що для Володимира Путіна контроль над територіями не є кінцевою метою війни. За оцінкою політолога, Кремль прагне значно більшого — фактичного знищення України як незалежної держави та її повернення під російський вплив.

"Путіну начхати на цю територію. Йому це потрібно, щоб щось показати", — заявив Голобуцький.

Особливо небезпечними, на його думку, можуть стати процеси, які почнуться вже після потенційного виходу ЗСУ з Донбасу. Експерт звернув увагу, що питання реальних гарантій безпеки залишається відкритим, тоді як Росія може використати паузу для підготовки нових дій.

"Якщо Україна виходить з Донбасу, включаються такі процеси, які американці навіть не можуть передбачити", — зазначив політтехнолог.

Голобуцький також припустив, що на старті переговорного процесу Вашингтон може піти на послаблення частини власних санкцій проти РФ. У такому разі, вважає він, важелі тиску на Москву можуть ослабнути саме тоді, коли Росія отримає можливість продовжувати війну та чекати подальшого виснаження України.



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