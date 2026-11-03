Україну накрила нова ракетна атака: балістика та крилаті ракети летять одразу на кілька регіонів

Вранці 3 листопада російська терористична армія розпочала повторну масовану комбіновану атаку на Україну. Ворог застосовує балістичні та крилаті ракети, а також ударні безпілотники. У низці регіонів оголошено повітряну тривогу, надходять повідомлення про вибухи.

Ракетний удар по Україні. Фото: з відкритих джерел

Під час повітряної атаки рух російських ракет фіксували одразу у кількох напрямках. Під загрозою опинилися Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг та Кропивницький. Крім того, небезпека зберігалася для населених пунктів Кіровоградської, Миколаївської, Вінницької та Черкаської областей.

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, ракети рухалися у західному та північно-західному напрямках. Особливу увагу військові звертали на ситуацію на Вінниччині, де повітряні цілі фіксували в районі одразу кількох населених пунктів.

Зокрема, повідомлення про ракетну небезпеку надходили в районі Немирова, Тульчина, Гайсина та Ладижина. Географія загрози вказувала на можливість подальшого просування ракет углиб країни.

Росія продовжує використовувати комбіновану тактику атак, одночасно запускаючи різні типи ракет та безпілотники. Це змушує сили протиповітряної оборони реагувати на кілька повітряних загроз одночасно.

Інформація про наслідки ранкового обстрілу, можливі влучення, руйнування та постраждалих уточнюється. Жителям регіонів, де оголошено тривогу, необхідно залишатися в укриттях до офіційного відбою.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у ніч проти 3 листопада російські війська атакували Україну ракетами та керованими авіабомбами.

У Харкові зафіксували комбіновану атаку. За словами міського голови Ігоря Терехова, одна з російських ракет потрапила до медичного закладу у Немишлянському районі. Удар пошкодив будівлю лікарні та розташовані поруч багатоповерхівки: вибито понад тисячу вікон.



