«Українські війська в котлі»: російські воїнкори заявили про фатальне оточення під Харковом

Російські військові блогери знову розповсюджують заяви про оточення українських підрозділів на північному сході від Харкова, проте підтверджень цим повідомленням, як і раніше, немає. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

14 вересня один із російських військових блогерів заявив, що російські війська нібито продовжують знищувати українських військовослужбовців, які опинилися в оточенні на напрямі між Вовчанськом та Великим Бурлуком.

Однак ISW зазначає, що не спостерігав жодних доказів, які б підтверджували існування такого оточення.

Подібні заяви російські джерела поширюють із 3 вересня. За даними інституту, за цей час незалежних підтверджень того, що українські сили опинились у повному оточенні на вказаній ділянці, так і не з'явилося.

Представник української бригади, що діє на півночі Харківської області, також заявив 14 вересня, що російські джерела регулярно повідомляють про захоплення населених пунктів та інші тактичні успіхи раніше.

За його словами, реальні події на полі бою значно динамічніші, ніж це уявляють російські військові блогери.

Таким чином, заяви про оточення українських сил між Вовчанськом та Великим Бурлуком залишаються непідтвердженими. ISW закликає враховувати відсутність візуальних чи інших незалежних свідоцтв для оцінки подібних повідомлень.

На даний момент російські твердження про нібито створений "котл" під Харковом не підтверджуються доступними даними про ситуацію на фронті.

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