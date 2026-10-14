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Українські території назавжди віддадуть Путіну: озвучено жорстку умову компромісу з РФ

Політолог Володимир Фесенко пояснив, чому Україна не може юридично визнати окуповані землі російськими та за яких умов можливе припинення вогню

14 жовтня 2026, 18:40
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Клименко Елена

Майбутнє окупованих територій залишається одним із найскладніших питань можливих мирних переговорів між Україною та Росією. Кремль вимагає визнання захоплених українських земель російськими, однак Київ не може погодитися на такі умови через загрозу суверенітету та ризик нових територіальних претензій Москви. Політолог Володимир Фесенко пояснив, який компроміс може розглядати Україна та чому юридичне визнання окупації є неприйнятним.

Українські території назавжди віддадуть Путіну: озвучено жорстку умову компромісу з РФ

Фото: з відкритих джерел

За словами експерта, визнання російських претензій на українські території створило б небезпечний прецедент. Якщо Київ погодиться на такі вимоги, Москва може використати це як аргумент для подальших зазіхань на інші регіони України. Тому питання стосується не лише нині окупованих земель, а й захисту територіальної цілісності держави в майбутньому.

"Для нас це не тільки суперечить нашому суверенітету, але це величезний ризик. Завтра Росія може точно так само оголосити будь-який український регіон російським, і все повториться. Тому ми категорично не можемо на це погодитися", — наголосив Фесенко. 

Водночас політолог розмежовує юридичне визнання територій російськими та фактичне припинення бойових дій. На його думку, Україна може розглядати перемир’я по нинішній лінії фронту, навіть якщо частина її земель тимчасово залишатиметься під контролем Росії. Однак така домовленість не повинна означати відмову від суверенних прав на окуповані території.

"Ми можемо домовлятися про припинення вогню по лінії фронту, і тоді частина наших територій на невизначений час залишиться під контролем Росії. Але юридично ми це визнавати не будемо. Оце компроміс, який для нас прийнятний", — пояснив експерт. 

Портал "Коментарі" вже писав, що можливе скорочення американської розвідувальної підтримки та обмеження роботи супутникового зв’язку можуть суттєво ускладнити становище України у війні проти Росії.  



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